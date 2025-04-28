У Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової відкрився міжнародний фестиваль-конференція пам’яті Володимира Фемеліді та Сергія Орлова

У Одеській національній музичній академії імені А В Нежданової відбулось відкриття міжнародного фестивалю-конференції «Трансформація музичної освіти: Культура, Одеса і Модерн» пам'яті видатних композиторів Володимира Фемеліді та Сергія Орлова, що організована Кафедрою теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А В Нежданової.

Триденний марафон проходив у Пасхальний тиждень — період, коли скорбота, мучеництво та смерть поступаються місцем тріумфу життя. Саме в цей період фестиваль-конференція набуває особливого сенсу. Мистецький захід вшанує пам'ять двох талановитих композиторів, чиї імена були несправедливо замовчані — Володимира Фемеліді та Сергія Орлова.

Ці молоді митці — не просто сторінка історії, це голос покоління, що згоріло у полум'ї ідеологічних катастроф ХХ століття. Їхня творчість — музика, народжена на межі життя та смерті. Музика, яка говорить про втрату, боротьбу, але найголовніше — про надію.

Володимир Фемеліді був блискучим музикантом і композитором. Він народився в Одесі і закохався в музику саме тут, у саме стінах теперішньої ОНМА імені А В Нежданової. Прикро що його талант рано обірвався — йому виповнилось тільки 25 років. Офіційна причина смерті — запалення легень, але багато хто вважає, що його вбили. Йому так і не змогли пробачити ані його походження, пов'язане з аристократичною родиною, ані його незалежну соціальну позицію. Його ідеали зрадили, як зрадили багатьох інших.

Другий композитор, Сергій Орлов, мав блискучі перспективи: знатне походження та чіткі переконання. Саме через свої погляди він зазнав репресій і загинув під час п’ятирічного ув'язнення у виправному таборі. Його звинуватили у причетності до монархічної молоді, а його музику було знищено. Але сьогодні ці імена повертаються. Відновлюється справедливість. Обидва композитори є уособленням молодіжного бунту: винятковий талант, аристократичне виховання, зв'язки з «ненадійними» колами — усе це призвело до їхньої передчасної загибелі.

Їхня творчість стала потужним культурним внеском в історію Одеси і реакцією на свій час — відмовою прийняти імперську риторику та прагненням до правди. Вона увібрала в себе дух доби, але водночас і перевершила її.

В рамках першого дня роботи міжнародного фестивалю - конференції прозвучали твори, що несли в собі боротьбу людей, які стали свідками трагедій ХХ століття. Цю боротьбу ми можемо відчути у творчості Шимановського, Ґершвіна, Скорика, Елтона Джона та Ганса Циммера. Всі вони прагнули залишатися собою і відстоювати право на творчість.

Сьогодні, коли ми знову проходимо випробування людської гідності, ця боротьба набуває нового сенсу. Вона дарує нам надію, що ми впораємося.

Перед початком концерту з вітальним словом до присутніх звернулась ректор Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, кандидат мистецтвознавства, доцент — Олена Михайлівна Хіль.

«Я щиро рада вітати вас у стінах нашої славетної Одеської національної музичної академії. Сьогодні у нас не просто наукова конференція — сьогодні фестиваль-конференція. Це величезний простір для творчого діалогу, для пошуків як на сцені, так і в науковій царині. Я вважаю, що цей формат має право на існування і матиме своє продовження. Бажаю організаторам та учасникам нових творчих ідей, інноваційних відкриттів, задоволення від спілкування з мистецтвом і один з одним. Бажаю всім миру, злагоди та нашої спільної перемоги!»

Програму відкриття розпочав виступ студентського духового оркестру під керівництвом заслуженого артиста України, професора В.М. Лясоти. У виконанні оркестру, диригованого Богданою Баранською, прозвучала яскрава композиція — перекладення музики Ханса Циммера до мультфільму «Король Лев» на тему Дж. Елтона.

Музичну естафету продовжив фортепіанний дует у складі заслуженої артистки України, кандидата мистецтвознавства, доцента ОНМА імені А.В. Нежданової Діани Гульцової та доктора мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України, декана ОНМА Лілії Шевченко. Вони блискуче виконали «Канкан» Мирослава Скорика, подарувавши слухачам яскраві емоції та справжню феєрію музики. ВІДЕО

Вражаючим став сольний виступ на фортепіано видатної польської піаністки, доктора габілітованого, професора Катовіцької музичної академії імені Кароля Шимановського Іоанни Доманської — лауреатки престижного конкурсу імені Маргарет Лонг та Жака Тібо. У її виконанні прозвучала III частина («Tempo di Minuetto») Сонати №1 до мінор, Op.8 Кароля Шимановського, наповнена емоційною глибиною та тонкою інтерпретацією.

Завершальним акордом концертної програми стала блискуча інтерпретація І частини Концерту F-dur Джорджа Гершвіна. Сольну партію виконала доктор мистецтвознавства, професор ОНМА імені А.В. Нежданової Дарія Андросова, а за диригентським пультом виступив Євген Сухенко. ВІДЕО

Фестиваль-конференція «Трансформація музичної освіти: Культура, Одеса і Модерн» триватиме кілька днів і об’єднає науковців, викладачів, музикантів та студентів для обговорення актуальних питань розвитку музичної освіти у ХХІ столітті. Він є ще одним свідченням глибокої шани до творчості забутих композиторів та незламної культурної традиції Одеси.