Другий день Міжнародного фестивалю-конференції «Трансформація музичної освіти: Культура, Одеса і Модерн» у стінах Одеської національної наукової бібліотеки

Другий день Міжнародного фестивалю-конференції «Трансформація музичної освіти: Культура, Одеса і Модерн», присвяченого пам’яті видатних композиторів Володимира Фемеліді та Сергія Орлова, відбувся у стінах Одеської національної наукової бібліотеки, у Залі Рідкісної книги.

Із теплими вітальними словами до присутніх звернулася завідувачка Відділу мистецтв бібліотеки Тетяна Володимирівна Щурова, а також професор кафедри теоретичної і прикладної культурології ОНМА імені А.В. Нежданової Дарія Володимирівна Андросова, яка наголосила на важливості дбайливого ставлення до авангардного мистецтва та дослідження раніше замовчуваних сторінок його історії.

«Сьогодні ми нагадуємо, що Одеса на початку ХХ століття була центром модерну в масштабах усієї держави. Тут зароджувалися потужні мистецькі рухи, тут формувалися течії, такі як скрябінізм. І саме Одеса першою подала світові цю модернову лінію», — відзначила у своєму виступі Дарія Андросова.

Круглий стіл — науково-практична частина фестивалю проходив у атмосфері натхнення, глибоких рефлексій та музичного піднесення. Вчені, музиканти та культурологи обговорювали роль Одеси як епіцентру мистецьких пошуків початку ХХ століття та відзначали непересічний внесок її митців у світову культуру.

Окрему увагу приділили постатям Володимира Фемеліді та Сергія Орлова — надзвичайно талановитим композиторам, чиї життя трагічно обірвалися у молодому віці.

«Володимир Фемеліді походив з відомої грецької родини. Його дід — Михайло Костянтинович Фемеліді — грек за походженням, купець, судновласник, благодійник, міський голова та почесний громадянин Аккермана (нині м. Білгород-Дністровський). Батько Олександр Михайлович Фемеліді — відомий одеський юрист, теоретик правознавець, член окружного суду в чині генерала. Сам Володимир спочатку цікавився історією, археологією, літературою, але серце його обрало музику», — зазначили учасники заходу.

Навчаючись одночасно на композиторському та диригентському факультетах Одеського музично-драматичного інституту (зараз це ОНМА імені А.В. Нежданової) проявив себе як композитор-новатор. Пише опери та 1930 році за рок до смерті Фемеліді створює один з перших українських балетів — «Карманьйола».

Композитор Дмитро Шостакович згадував про нього з великою повагою: «Він був на диво симпатичною і доброзичливою людиною. Він володів дуже великим композиторським обдарованням... музика в його особі втратила видатного композитора. Коли б він залишився живий, він створив би багато чудових творів».

Не менш трагічною була доля Сергія Орлова. «Сергій Орлов, походячи з купецької родини, був звинувачений у розповсюдженні монархістських настроїв серед молоді. Фактично його вбили у 19 років, коли він перебував у таборі. Майже всі його твори було знищено, але ми маємо надію, що дещо зберіглося», — розповіла Олена Маркова, викладач кафедри теоретичної і прикладної культурології ОНМА.

Олена Миколаївна також наголосила на важливості синтезу наукової та творчої діяльності: «Я рада, що ми об’єднали наші зусилля із концертною діяльністю духового оркестру під керівництвом Володимира Михайловича Лясоти. У вищій музичній школі не можна розділяти наукову та творчу діяльність — це має бути одне ціле».

Музичним подарунком для гостей став виступ концертмейстера ОНМА Ольги Чистової, професора Дарії Андросової, а також професора Лілії Шевченко. У виконанні майстрів звучали твори класиків авангарду, що гармонійно вписалися у вишукану атмосферу старовинної зали.

Другий день фестивалю-конференції став яскравим свідченням того, що пам'ять про видатних митців живе й надихає нові покоління на творчість, наукові пошуки та збереження культурної спадщини.