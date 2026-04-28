«Захід — Схід: культура і сучасність»: в Одесі відкрився міжнародний фестиваль-конференція на честь видатних греків міста

В Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової відбулося відкриття Міжнародного фестивалю-конференції «Захід — Схід: культура і сучасність», присвяченого пам’яті видатних греків Одеси — Володимира Фемеліді та Кіріака Костанді. Перший день форуму був присвячений роботі студентської секції, яка об’єднала молодих дослідників, музикантів та митців навколо теми культурного діалогу, традицій і сучасного мистецтва.

Відкриваючи конференцію, заслужений працівник культури України, доктор мистецтвознавства, професор Олена Маркова нагадала про багаторічну історію цього науково-мистецького проєкту.

«Ми стараємося триматися тієї позиції, того гасла, яке було закладене ще у 1998 році. Тоді тільки народжувалася ідея музичної культурології, і сьогодні ми продовжуємо цю традицію», — підкреслила професорка.

Від імені адміністрації академії учасників привітала доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Лілія Шевченко. Вона наголосила на особливій ролі культури в часи випробувань.

«Сьогоднішня конференція — це не лише простір для професійного обміну думками, ідеями та досвідом, а й жива платформа для зустрічі культур, традицій і сучасних мистецьких тенденцій», — зазначила вона.

Особливого звучання, за словами мистецтвознавиці, нині набуває сама назва форуму.

«Символічна назва “Захід — Схід” набуває особливого значення саме зараз, коли єдність, взаємна підтримка та культурний діалог стають надзвичайно важливими», — сказала Лілія Шевченко.

Завідувачка кафедри теоретичної та прикладної культурології, доктор мистецтвознавства, професор Алла Соколова у своєму виступі наголосила на особливій атмосфері живого творчого спілкування, яке сьогодні набуває особливої цінності.

«У час, коли значна частина нашого життя переходить в онлайн-формат, ми гостріше відчуваємо, наскільки нам усім бракує живого слова, живої присутності, живого обміну думками», — підкреслила вона.

Не оминула професорка і болісної теми війни, яка впливає на кожного українця.

«Нас тримають наші близькі, наші цінності, наше бажання бути потрібними незалежно від часу, обставин і випробувань. І поки ми здатні збиратися, говорити, творити, підтримувати один одного — ми живі, ми маємо майбутнє», — сказала Алла Соколова.

Під час відкриття неодноразово звучала тема грецької культурної спадщини Одеси, адже саме грецька культура стала одним із фундаментів розвитку європейського мистецтва, музики та філософії.

Студентська секція фестивалю стала яскравим поєднанням наукового пошуку та живого мистецького діалогу, де академічні доповіді органічно перепліталися з музичними, театральними та вокальними виступами молодих митців.

Особливу увагу гостей привернула музично-театралізована лялькова вистава «Вовк, який хотів співати», підготовлена під керівництвом завідувачки кафедри теоретичної та прикладної культурології Алла Соколова. Постановка поєднала елементи театру ляльок, музики та пластичного мистецтва, створивши теплу й водночас філософську сценічну атмосферу. Через символічну історію героїв студенти намагалися осмислити теми творчого покликання, пошуку власного голосу та прагнення до гармонії.

Не менш емоційним став уривок з опери Джованні Перголезі «Служниця-пані», який подарував слухачам справжню атмосферу класичного музичного театру. Партію Серпіни виконала Анна Березіна, якій вдалося передати яскравий характер своєї героїні, її темперамент, грайливість та емоційну виразність. Концертмейстером виступила доктор філософії з культурології Є. Бейник.

Режисерка постановки — доктор філософії, викладачка кафедри оперної підготовки Ірина Красіліна — розповіла присутнім про особливості підготовки студентів до сценічної роботи та важливість поєднання вокальної майстерності з акторським мистецтвом.

«Для молодих виконавців надзвичайно важливо навчитися не просто співати, а проживати роль на сцені, відчувати драматургію образу та взаємодію з глядачем», — зазначила вона.

Музична частина програми продемонструвала широку палітру жанрів і стилів — від класичних духовних творів до української народної музики та сучасних інтерпретацій відомих композицій.

Василь Солтан представив фортепіанні адаптації знаменитої української пісні «Два кольори» та проникливого «Ноктюрну» Арно Бабаджаняна. Виконання відзначалося тонкою емоційністю та ліричністю, що викликало теплий відгук у слухачів.

Теняна Станко магістр музичного мистецтва, композиторка, викладач ДШМ № 6 м. Одеси, викладач КЗ «Біляївська мистецька школа» показала, як авторська музика для дітей проявляє себе в творчості та стає предметом виконавської діяльності.

Шкотіна А. та Греля У. виконали твір Вольфганга Амадея Моцарта «Ave verum corpus», наповнивши залу атмосферою духовної зосередженості та гармонії. У їхньому виконанні прозвучала також українська народна пісня «Тихо над річкою» в обробці Григорія Верьовки, яка додала концерту особливого національного колориту й щирої душевності.

Справжньою окрасою мистецької програми став виступ молодіжного вокального ансамблю «Voices Bells», який представляв Одеську школу мистецтв №3. Юні виконавці представили хор «Послухай, як звуки кришталево чисті» з опери «Чарівна флейта» Вольфганга Амадея Моцарта. Виступ ансамблю вирізнявся чистотою звучання, ансамблевою злагодженістю та сценічною культурою виконання.

Підготували колектив викладачка О. В. Паєрелєва та концертмейстерка Д. М. Коурова, які допомогли юним артистам створити справді натхненний музичний образ.

Дослідницькі доповіді завершили перший день фестивалю-конференції серед яких найбільший інтерес викликали у слухачів

Вініченко А. бакалаврантка Херсонського державного університету, наук. консультант – доцент Чехуніна А. (Херсон, Україна) : Влив візантійської традиції на духовну музику Київської Русі

Волковішська Л., учениця 8-го класу хорового відділу Одеської школи мистецтв №3, доповіла на тему: "Грецька душа одеського пленеру: спадщина Киріака Костанді".

Гаврилюк М., магістрантка Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, наук.керівник - проф. Д. Андросова: розповіла про Музикальність живопису символістів.

Костенко М., студентка Одеського фахового коледжа мистецтв імені К.Ф. Данькевича розповіла про особливості поліфонічного мислення XX століття на прикладі фуги фа диез мінор В. Задерацького з циклу 24 прелюдії і фуги.

Фестиваль-конференція «Захід — Схід: культура і сучасність» вкотре підтвердив, що Одеса залишається простором зустрічі культур, творчого діалогу та духовної єдності навіть у найскладніші часи.