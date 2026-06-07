"Оператор ГТС Украины" платит в два раза дороже за бетонные блоки для защиты критической инфраструктуры, покупая их у фирм-посредников, связанных со ставленником экс-заместителя главы администрации президента Ростислава Шурмы.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

"Чиновники госпредприятия решили, что это нормально — закупать бетонные лего-блоки для защиты газотранспортных объектов не напрямую у производителя, а через фирмы-прокладки. Конечно, со 100% маржой", — рассказал нардеп.

По его данным, компания уже потеряла 70 миллионов гривен на выполненных контрактах, но часть еще в процессе. Переплата может составить не менее 150 млн грн на защите газовой инфраструктуры.

"ОГТС закупает бетонные лего-блоки для защиты критической инфраструктуры. Эти тендеры чаще всего выигрывают три компании: "Билдинг Групп-А", "ГП Схид-Агро" и "А-Пром". Компания берет блоки у реального завода, а государству продает уже почти вдвое дороже", – рассказал Железняк.

Например, "ГП Схид-Агро" покупает блоки по 7 тысяч гривен, а продает ОГТС уже по 14 тысяч. Блок, который на заводе стоит около 6 тысяч, ОГТС покупает у "Билдинг Групп-А" почти за 12 тыс. грн. И такая наценка почти по всем позициям в контракте, утверждает нардеп.

То есть схема стандартная: завод производит, фирма-прокладка перепродает, государство платит вдвое больше. При этом посредники даже не особо скрываются", – говорит нардеп.

"Блоки могут ехать напрямую с завода, хотя в документах компании указывают в качестве производителя либо себя, либо связанную фирму. Что неудивительно. У этих "бетонных гигантов" нет ни производства, ни складов, ни нормального штата", – говорит Железняк. "Главный вопрос: кто в ОГТС отвечал за закупки для защитных сооружений и мог разрешить такую схему? И здесь все ведет к директору по безопасности госпредприятия (как Басов-"Тенор" в схеме Миндича с "Энергоатомом")", – пишет нардеп в Telegram.

В ОГТС директором по безопасности уже несколько лет работает Олег Доронин. Именно он распоряжается бюджетом на защитные сооружения, а его подразделение контролирует проведение этих тендеров.

По данным Железняка, на предприятие Доронина привел экс-руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа – ставленник Ростислава Шурмы.

"Именно тогда Шурма активно расставлял своих людей в энергетике, как говорят источники, в интересах Миндича", – говорит нардеп.

Компании, выигрывающие тендеры ОГТС на бетонные лего-блоки, связаны с семьей Доронина. Эта связь прослеживается через фирму, которую посредники указывали в своих заявках как якобы производителя блоков, утверждает Железняк.

По его подсчетам, государство уже потеряло на этой схеме около 70 млн грн. Но общая сумма запланированных закупок может довести потери до 150 млн грн. То есть сейчас еще есть шанс остановить закупки и сохранить как минимум 80 млн грн на защиту энергетики.

"Мы с моим коллегой Максимом Хлапуком уже подали заявление в НАБУ. Детективы уже начали досудебное расследование. Но наш опыт показывает: огласка тоже нужна. Потому что публичное внимание к махинациям либо останавливает коррупционеров, либо хотя бы сильно усложняет им жизнь. Доказано бэк-офисом Миндича", – написал Железняк в Telegram.

Напомним:

Наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) на своем заседании 7 февраля 2026 года принял решение о назначении Натальи Бойко исполняющей обязанности генерального директора. Ранее Бойко была заместителем председателя наблюдательного совета "Нафтогаза".

До этого 5 февраля ЕП сообщала, что министр энергетики Денис Шмыгаль продвигает Бойко на должность главы "Оператора ГТС". По данным ЕП, после назначения Шмыгаля на должность министра энергетики изменилось и видение Минэнерго относительно будущего главы "Оператора газотранспортной системы Украины".

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