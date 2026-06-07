Петро Рибін отримав відзнаку Всеукраїнського конкурсу «Українська мова – мова єднання»

З нагоди Дня журналіста голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін привітав відомого журналіста, художника та редактора Петра Рибіна з професійним святом і вручив йому диплом та пам’ятну медаль Всеукраїнського конкурсу «Українська мова – мова єднання».

Вітаючи колегу, Юрій Работін відзначив багаторічну журналістську діяльність Петра Рибіна, який майже 30 років працює у професії. Особливо було наголошено на тому, що очолювана ним районна газета свого часу стала єдиним районним виданням, акредитованим у Верховній Раді України.

Подякувавши за високу відзнаку, Петро Рибін зазначив, що, попри складні часи для друкованої преси, продовжує активну творчу діяльність. Сьогодні він дедалі більше уваги приділяє живопису та працює над новими художніми проєктами.

«Зараз готую серію робіт на воєнну тематику, а також цикл картин, присвячених Туреччині, після нещодавньої подорожі до цієї країни. Від творчості далеко не відходимо», — розповів митець.

Під час зустрічі також було досягнуто домовленості про публікацію нових робіт Петра Рибіна у черговому випуску газети «Золотослів», який планують видати до 35-ї річниці Незалежності України.

За словами автора, особливу увагу він приділяє сюжетним полотнам, присвяченим війні, через які прагне осмислити події сьогодення та передати їх майбутнім поколінням мовою мистецтва.