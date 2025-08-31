ХХVI загальнонаціональний конкурс «Українська мова — мова єднання»: нагорода знайшла героя!

Тиждень поспіль завершився ХХVI загальнонаціональний конкурс «Українська мова — мова єднання» імені Івана Дзюби. Не всі лауреати змогли дістатися до Одеси, де проводився урочистий фінал мовного форуму. Комусь завадила війна, комусь похилий вік, однак, ніхто не залишився поза уваги.

Так Одеська регіональна організація журналістів НСЖУ передала почесну нагороду Олександру Корембліту — видатному подільському поету, члену Української асоціації письменників та Національної спілки журналістів України.

Відзнака в рамках ХХVI загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» зробила Олександра Хвильовича десятикратним лауреатом цього престижного творчого змагання. Цього разу нагорода була присуджена за літературно-художнє видання збірки поезій «Ще не крапка…».

«Від імені оргкомітету ХХVI загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» та особисто від себе хочу щиро привітати Вас, шановний пане Олександре з черговим творчим здобутком! Бажаємо невичерпного натхнення, нових поетичних вершин, здоров’я та радості життя!», - зазначив у своєму зверненні Голова оргкомітету мовного форуму Юрій Работін.

До поздоровлення лауреата всеукраїнського мовного конкурсу також долучилось і Управління культури та туризму Подільської міської ради.