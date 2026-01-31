 
Юрій Работін та Михайло Поживанов завітали до компанії «Гефест»

Юрій Работін та Михайло Поживанов відвідали компанію «Гефест» і зустрілися з її президентом Пантелеймоном Бумбарасом. Під час зустрічі сторони обговорили питання подальшої співпраці у справі популяризації української мови в межах Всеукраїнського конкурсу «Українська мова — мова єднання».

У ході зустрічі Юрій Работін вручив Пантелеймону Бумбарасу почесну відзнаку ХХVI Всеукраїнського конкурсу «Українська мова — мова єднання» за підтримку мовно-культурних ініціатив.

Основною темою розмови стало підбиття підсумків минулого 2025 року та обговорення важливих проєктів і ініціатив на рік 2026, які сприятимуть розвитку регіону, громадянського суспільства. Особливу увагу було приділено підготовці до ХХVII Всеукраїнського конкурсу «Українська мова — мова єднання», що відбудеться влітку 2026 року в Одесі.

Михайло Поживанов наголосив, що конкурс уже став знаковою літературно-мовною подією загальнонаціонального рівня, яка об’єднує людей, надихає їх творити українською мовою та сприяє зміцненню української культури й національної ідентичності.

 

 




