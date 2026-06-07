Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что около 7% всех мобилизованных имеют законное право на отсрочку, которое не было учтено, и государство тратит на этих людей большие суммы денег.

Источник: Решетилова в интервью Суспільному

Прямая речь: "По нашим подсчетам, таких военнослужащих около 7% среди всех мобилизованных. То есть 7% мобилизованных имеют законное право на отсрочку, просто по каким-то причинам оно не было учтено во время мобилизационных мероприятий. Это может быть, например, некачественное проведение ВЛК, неучет тех документов, которые были у военнослужащего. Или наличие у них троих или более детей, оформление опеки над кем-то из близких родственников. Также это могут быть люди, которые являются ближайшими родственниками погибших, пропавших без вести или пленных военнослужащих. Это три основные причины".

Детали: По словам Решетиловой, военнослужащий, имеющий законное право на отсрочку, но попавший на службу, "все равно рано или поздно либо будет уволен, либо сбежит, самовольно покинет часть, либо просто будет балластом где-то в воинской части, не имея возможности или желания выполнять какие-либо задачи".

Она также отметила, что в Офисе военного омбудсмена подсчитали, во сколько государству обходится один такой военнослужащий, имеющий законное право на отсрочку или освобождение от службы.

"Потому что он становится на учет, получает денежное довольствие, обеспечивается полностью всем: формой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Также государство лечит его за свой счет. Или, например, на него тратят ресурсы инструкторы, на него тратят какие-то там средства, которыми обучают в учебных центрах, и так далее. Это огромный объем ресурсов, который мы тратим просто из-за некачественной мобилизации. И государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос. А также создаем социальную проблему, социальную напряженность и никоим образом не решаем вопрос пополнения войска за счет этих людей", – рассказала Решетилова.

В то же время она отказалась называть конкретные суммы, отметив, что они были озвучены в отчете к ста дням работы Офиса военного омбудсмена, и "это очень большие цифры".

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