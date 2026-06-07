Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер в четверг, 4 июня, сообщила, что ЕК пока не может подтвердить информацию о разблокировании Венгрией 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, предназначенных для военной поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "На данный момент я не могу это подтвердить, поскольку мы ведем много дискуссий по поводу Европейского фонда мира, и они пока продолжаются. Точное использование заблокированных средств все еще обсуждается с государствами-членами".

Детали: Она подчеркнула, что "несмотря на блокаду, государства-члены продолжают оказывать военную поддержку Украине, а верховный представитель (ЕС по иностранным делам Кая Каллас) находится в постоянном контакте с государствами-членами, чтобы побудить их увеличить поставки боеприпасов и поддержку Украины".

"Дискуссии продолжаются, поэтому это дипломатический разговор, без дальнейших комментариев на данном этапе", – подытожила Хиппер.

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