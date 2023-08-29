Споры между странами-членами ЕС по поводу пополнения бюджета могут поставить под угрозу приток военной поддержки Украины.

Как говорится в материале Financial Times, помощь Украине от ЕС сдерживается разногласиями между государствами-членами, а опасения по поводу напряженности национальных бюджетов и растущих расходов в Брюсселе угрожают потоку финансовой поддержки Киеву, передает УНИАН.

Запросы Брюсселя о дополнительном финансировании в общей сложности на 86 миллиардов евро, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении четырехлетней поддержки Украины, разделили государства-члены и привели к призывам к сокращениям и более длительным срокам утверждения.

Как говорится в материале, дебаты являются ключевым испытанием решимости Запада в отношении Украины, поскольку военные скептики в Европе и США начинают указывать на ограниченные успехи, достигнутые летним контрнаступлением Киева против России.

Брюссель предложил последний пакет финансирования для Украины, рассчитанный на четыре года, отчасти для того, чтобы оградить Киев от политической нестабильности. Министры ЕС возобновят консультации после летних каникул, при этом поддержка Украины будет занимать первое место в повестке дня на встречах министров обороны и иностранных дел.

До сих пор переговоры о финансировании осложнялись тем, что Европейская комиссия объединила финансовую поддержку Украины с требованиями по пополнению бюджета ЕС, включая положения о покрытии процентных расходов по долгам и повышении зарплат чиновников ЕС.

Многие государства-члены заявили, что, хотя дополнительная финансовая поддержка Украины является разумной, другие элементы пакета являются результатом внутренних проблем управления бюджетом ЕС, которые не заслуживают дополнительных средств.

Такие страны, как Германия и Нидерланды, возглавили сопротивление, утверждая, что затягивание национальных бюджетных поясов из-за повышения процентных ставок и требований к заработной плате должно также отразиться на Брюсселе.

"Время неподходящее. Правительствам приходится самим принимать трудные решения, и теперь Брюссель просит их внести больший вклад", - сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

"Честно говоря, фраза "Брюсселю нужны наши деньги, чтобы увеличить зарплаты членов Комиссии в соответствии с инфляцией" - не лучшая внутриполитическая платформа для национального лидера", - добавили они.

Этот спор создает основу для переговоров ЕС, которые, как ожидается, станут одними из самых напряженных за оставшуюся часть этого года. В июне комиссия определила пополнение бюджета на 2021–2027 годы на 66 миллиардов евро, которое финансировалось государствами-членами. Брюссель отдельно предложил 20 миллиардов евро на поставку оружия Украине.

66 миллиардов евро включают почти 19 миллиардов евро на покрытие неожиданно высоких процентных расходов по совместным займам ЕС, около 2 миллиардов евро на увеличение административных расходов, включая повышение зарплат чиновников, 15 миллиардов евро на расходы, связанные с ростом миграции и финансирования внешних стран, и 10 миллиардов евро на инициативы. включая новый инновационный фонд.

Это пополнение многолетней финансовой программы (MFF) также включает в себя гранты на сумму 17 млрд евро для Киева и дополняется пакетом кредитов на сумму 33 млрд евро. В совокупности этот пакет стоимостью 50 миллиардов евро, рассчитанный на четыре года, направлен на то, чтобы обеспечить долгосрочную бюджетную стабильность страны. Брюссель призвал других доноров принять этот подход.

Крупные страны ЕС в настоящее время обсуждают аспекты пополнения MFF с целью достижения общей позиции, заявили два чиновника, отметив, что вполне вероятно, что дебаты могут затянуться к концу года.

"В декабре все эти вопросы сойдутся воедино, и нам понадобится ответ", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах по финансированию Украины.

В то же время 27 государств-членов ЕС просят вместе внести еще 20 миллиардов евро в управляемый Брюсселем фонд вооружений, призванный гарантировать военную поддержку Украине на следующие четыре года.

Этот банк финансирования, предусмотренный как часть вклада ЕС в так называемые долгосрочные "обязательства по безопасности" перед Украиной, призванные защитить ее от российской агрессии, будет дополнительно обсуждаться министрами обороны и иностранных дел стран всего блока на этой неделе.

Представители ряда стран-членов ЕС заявляют, что фонд — часть Европейского фонда мира ЕС, который финансирует поставки оружия в Украину с февраля прошлого года — в конечном итоге получит поддержку благодаря широко распространенной готовности помочь Киеву.