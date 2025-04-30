Третій день Міжнародного фестивалю-конференції «Трансформація музичної освіти: культура, мистецтво. Одеса і модерн. Пам’яті В. Фемеліді, С. Орлова» в бібліотеці ім. К.Паустовського: молодь досліджує музику філософію та мистецтво

«Для нас ця подія — це і фестиваль, і конференція, після неї будуть публікації, як и повинно бути за результатами конференції. Але головне, що без музичного привітання вона вже не буде "нашою". Тому сьогодні свої можливості покажуть музичні культурологи.

Ми всі пам’ятаємо, що нас називають "музичними": ми не лише пишемо й розповідаємо про музику, навчаємо музиці, але й самі можемо щось показати. Сьогодні ми вітатимемо всіх, хто виступатиме з творчими здобутками.

Особливо хочу наголосити на іменах Володимира Фемеліді та Сергія Орлова. Це імена, які повинні знати одесити, а особливо ті, хто навчається в Одеській музичній академії. Це мученики музичної історії Одеси, і саме модернової її частини. На початку ХХ століття Одеса була третім містом в державі, що давало їй певні привілеї, зокрема в освіті була норма: університетська підготовка й музична водночас.

Одеса була центром модернової музики. Із цим пов’язана біографія Володимира Фемеліді — він походив із грецької родини, яких в Одесі було чимало. Під час сталінських репресій у 1937-му багатьох греків, як і поляків, було знищено. Але Фемеліді сформувався у 1910–20-х роках. У 1928-му йому було лише 25, але він уже був знаним композитором.

Сергій Орлов — інша трагічна фігура. Помер у 1936 році, у 19-річному віці. Його заарештували за участь у так званій "монархічній молоді". Завдяки досліднику Володимиру Смірнову, який підняв матеріали КДБ, ми дізнаємось більше про нього. Твори Орлова знищені, але його називали серед найвидатніших музикантів ХХ століття», - підкреслила Олена Маркова.