Третій день Міжнародного фестивалю-конференції «Трансформація музичної освіти: культура, мистецтво. Одеса і модерн. Пам’яті В. Фемеліді, С. Орлова» в бібліотеці ім. К.Паустовського: молодь досліджує музику філософію та мистецтво

27 квітня в бібліотеці-філії №2 імені Костянтина Паустовського відбулася Студентська секція в межах Міжнародного фестивалю-конференції «Трансформація музичної освіти: культура, мистецтво. Одеса і модерн. Пам’яті В. Фемеліді, С. Орлова». Захід став живим прикладом того, як сучасне музичне мистецтво, дослідницька діяльність і студентська ініціатива можуть органічно поєднуватися в одному просторі.
Із теплими вітальними словами до присутніх звернулася завідувачка бібліотеки Карина Апаринова, яка побажала присутній студентській молоді успішних виступів, мистецтвознавських та музикально виконавчих та надала слово для відкриття Студентської секції Міжнародного фестивалю-конференції, заслуженому працівнику культури України, доктору мистецтвознавства, професору, завідуючій кафедри ОНМА імені А.В. Нежданової, Марковій Олені Миколаївні.
Звертаючись до присутніх Олена Миколаївна сказала:
«Для нас ця подія — це і фестиваль, і конференція, після неї будуть публікації, як и повинно бути за результатами конференції. Але головне, що без музичного привітання вона вже не буде "нашою". Тому сьогодні свої можливості покажуть музичні культурологи.
Ми всі пам’ятаємо, що нас називають "музичними": ми не лише пишемо й розповідаємо про музику, навчаємо музиці, але й самі можемо щось показати. Сьогодні ми вітатимемо всіх, хто виступатиме з творчими здобутками.
Особливо хочу наголосити на іменах Володимира Фемеліді та Сергія Орлова. Це імена, які повинні знати одесити, а особливо ті, хто навчається в Одеській музичній академії. Це мученики музичної історії Одеси, і саме модернової її частини. На початку ХХ століття Одеса була третім містом в державі, що давало їй певні привілеї, зокрема в освіті була норма: університетська підготовка й музична водночас.
Одеса була центром модернової музики. Із цим пов’язана біографія Володимира Фемеліді — він походив із грецької родини, яких в Одесі було чимало. Під час сталінських репресій у 1937-му багатьох греків, як і поляків, було знищено. Але Фемеліді сформувався у 1910–20-х роках. У 1928-му йому було лише 25, але він уже був знаним композитором.
Сергій Орлов — інша трагічна фігура. Помер у 1936 році, у 19-річному віці. Його заарештували за участь у так званій "монархічній молоді". Завдяки досліднику Володимиру Смірнову, який підняв матеріали КДБ, ми дізнаємось більше про нього. Твори Орлова знищені, але його називали серед найвидатніших музикантів ХХ століття», - підкреслила Олена Маркова.
Учасниками секції стали студенти-бакалаври 1–4 курсів та магістранти Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. Вони не лише ділилися власними науковими розвідками, але й демонстрували творчі номери, що оживлювали академічний дискурс.
Анна Матвеєвська та Уляна Греля відкрили захід духовним виконанням капелою Задостойника Пасхи, задавши піднесений тон усьому заходу. Після цього Анна Матвеєвська, магістрантка ОНМА, представила глибокий доклад на тему: «Світло як метафізичний символ у музиці Кшиштофа Пендерецького», що викликав жвавий інтерес серед слухачів.
Микола Котинський, також магістрант академії, представив доповідь «Саксофон у стильових перевагах традицій класу М.В. Крупея», а потім вразив публіку емоційним виконанням твору Астора П'яццолли на саксофоні.
Василь Солтан, студент-бакалавр, додав сучасних нот до програми, виконавши пісні «I Will Survive» Глорії Гейнор та українську класику «Червону руту». Його виступ став яскравим прикладом поєднання академічної та популярної музики.
Анна Березіна, студентка другого курсу, виступила з доповіддю на тему «Карл Орф: організаторська та менеджерська діяльність в музичній освіті». Вона також разом з саксофоністкою Олександрою Бочаровою виконала ліричну композицію Song from a Secret Garden норвезького композитора Рольфа Левланда.
Завершила секцію Уляна Греля, яка виступила з доповіддю «Образ птаха у творчості О. Респіґі: від символізму до естетики», досліджуючи поетичні та звукові образи в творчості італійського маестро та виконала свій авторський фортепіанний твір.
На завершення зустрічі гостей та учасників тепло привітав депутат Одеської обласної ради Олексій Кобильников, який подякував молодим митцям за натхнення і високу якість науково-творчих виступів.
Ця секція стала не лише черговим етапом фестивалю-конференції, а й справжнім святом музичної думки, креативності й культурного діалогу в сучасній Одесі.