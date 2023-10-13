Факультет мистецтва і дизайну Міжнародного гуманітарного університету запрошує творчу молодь на день відкритих дверей

Факультет мистецтва і дизайну Міжнародного гуманітарного університету запрошує тебе для знайомства з творчими спеціальностями:
022 Дизайн (графічний, мультимедійний)
021 Аудіовізуальне мистецтво і виробництво ( кінорежисер, оператор; диктор ,телеведучий)
025 Музичне мистецтво ( звукорежисер, актор музичного театру, сучасний вокал)
14.10.2023 в 11:00 (аудиторія 511)
чекаємо всіх, кого цікавить мистецтво ,творчість, креативність !
Стань головним учасником творчого процесу !
МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ в 3 КРОКИ :
- створення персонажа та сценарію
- виготовлення анімаційного персонажу
- зйомка мультфільму
ІГРОВЕ КІНО - від ідеї до втілення :
- написання сценарію
- робота з камерою, світлом
- робота з акторами
- зйомка фільму
Я — АКТОР (театр/кіно) :
- акторські тренінги
- робота над роллю
- участь в сценічній постановці
- кінопроби
СПІВАЙ ЯК ЗІРКА :
⁃ вибір репертуару
⁃ професійні таємниці вокалістів
⁃ підготовка до виступу
ЗАПИС АУДІОТРЕКУ :
⁃ знайомство з технічним обладнанням
⁃ сесія звукозапису
⁃ отримання власної композиції
За всіма питаннями звертайся за тел. 066-700-34-51, 097-228-98-11;
ВАЖЛИВО! Наш ART- CENTR може прийняти не більше 35 людей , тому дзвони та записуйся на цікавий ,саме для тебе , майстер клас.
До зустрічі друзі!