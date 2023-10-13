Факультет мистецтва і дизайну Міжнародного гуманітарного університету запрошує творчу молодь на день відкритих дверей

Факультет мистецтва і дизайну Міжнародного гуманітарного університету запрошує тебе для знайомства з творчими спеціальностями:

022 Дизайн (графічний, мультимедійний)

021 Аудіовізуальне мистецтво і виробництво ( кінорежисер, оператор; диктор ,телеведучий)

025 Музичне мистецтво ( звукорежисер, актор музичного театру, сучасний вокал)

14.10.2023 в 11:00 (аудиторія 511)

чекаємо всіх, кого цікавить мистецтво ,творчість, креативність !

Стань головним учасником творчого процесу !

МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ в 3 КРОКИ :

- створення персонажа та сценарію

- виготовлення анімаційного персонажу

- зйомка мультфільму

ІГРОВЕ КІНО - від ідеї до втілення :

- написання сценарію

- робота з камерою, світлом

- робота з акторами

- зйомка фільму

Я — АКТОР (театр/кіно) :

- акторські тренінги

- робота над роллю

- участь в сценічній постановці

- кінопроби

СПІВАЙ ЯК ЗІРКА :

⁃ вибір репертуару

⁃ професійні таємниці вокалістів

⁃ підготовка до виступу

ЗАПИС АУДІОТРЕКУ :

⁃ знайомство з технічним обладнанням

⁃ сесія звукозапису

⁃ отримання власної композиції

За всіма питаннями звертайся за тел. 066-700-34-51, 097-228-98-11;

ВАЖЛИВО! Наш ART- CENTR може прийняти не більше 35 людей , тому дзвони та записуйся на цікавий ,саме для тебе , майстер клас.

До зустрічі друзі!