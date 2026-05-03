К проекту частной противовоздушной обороны присоединились 24 украинские компании в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на апрель 2026 года к проекту частной ПВО присоединились 24 компании. Это предприятия различных форм собственности из разных областей Украины, в частности Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и других", - говорится в сообщении.

Проект частной ПВО стартовал в конце 2025 года по инициативе Министерства обороны Украины для дополнительной защиты работников и производственных мощностей предприятий, которые ежедневно становятся мишенью дроновых атак врага.

"Частная ПВО - не самостоятельная неконтролируемая единица. Это одна из составляющих многоуровневой системы противовоздушной обороны страны под управлением Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ", - отмечает министерство.

Группы частной ПВО состоят из гражданских работников, которые прошли обучение, имеют необходимые сертификаты, допуски и соответствуют определенным требованиям.

В рамках действующего законодательства и по согласованию с воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ им предоставлено право применять определенные средства ПВО на определенном участке, в определенное время для защиты от воздушных атак врага.





В группы частной ПВО присоединяются лица, которые не подлежат призыву в Силы обороны Украины. Соответственно, они не получают бронирование за участие в группе.

Также это могут быть представители военизированной охраны, если такие есть у предприятия.

Министерство также напомнит, что в апреле частная ПВО впервые сбила реактивный "шахед" на скорости более 400 км/ч.

В конце марта сообщалось, что одна из компаний-участников экспериментального проекта по привлечению частного сектора в систему противовоздушной обороны уже подготовила собственную группу, еще на 13 предприятиях группы формируют.

Ранее сообщалось, что правительство вносит изменения в проект по привлечению предприятий к государственной системе ПВО, принятого в ноябре 2025 года.

