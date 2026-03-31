Одна из компаний-участников экспериментального проекта по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже подготовила собственную группу, еще на 13 предприятиях группы формируют.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

"Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора в систему противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты", - написал он в Телеграмм.

По его словам, одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодня уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.

Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования.

"По состоянию на сейчас все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону страны", - говорится в сообщении.

Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней - защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать способности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения, отметил министр.

Бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба.

"Результат - больше защищенных объектов, больше сбитых целей, быстрее реагирование на атаки", - отметил Федоров.









