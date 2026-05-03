В пятницу армия Мали и российские наёмники из "Африканского корпуса" минобороны РФ сдали вооружённым повстанцам ещё один стратегический оплот на севере страны, сообщил AFP представитель "Фронта освобождения Азавада" (FLA). Правительственные силы отступили с военной базы Тесалит недалеко от алжирской границы без боя, заявил источник AFP, оставив взлётно-посадочную полосу, способную принимать вертолёты и крупные военные самолеты. Он назвал события в Тесалите "капитуляцией" армии Мали и бойцов "Африканского корпуса".

За неделю массированного наступления на позиции хунты под руководством Ассими Гоиты, туареги из "Фронта освобождение Азавада" и джихадисты из присягнувшей Аль-Каиде в Сахеле "Группы поддержки ислама и мусульман" заняли стратегический город Кидаль и убили главного сторонника присутствия РФ в стране - министра обороны Садио Камара.

Можно ли считать последние события началом конца российского присутствия в Мали, рассказал Euronews Тьерри Веркулон - сотрудник Французского института международных отношений, специалист по странам Африки к югу от Сахары.

"Сдали без боя"

Euronews: В прошлую субботу стало известно, что "Африканский корпус" подвергся нападению в пяти населённых пунктах Мали, где был развёрнут, и что российские наёмники отступили из Кидаля, стратегического города, который они контролировали на северо-востоке страны. Что именно произошло и почему сейчас?

Тьери Веркулон: Фактически, повстанцы начали одновременные атаки на крупные города Мали в минувшие выходные, включая столицу Бамако. Единственный город, который они захватили, - это Кидаль. Он важен потому, что это была единственная крупная победа малийской армии с "Африканским корпусом", восстановивших контроль над ним несколько лет назад. И вот они только что его потеряли. По-видимому, потеряли без боя. Они покинули город после переговоров об отступлении с повстанцами. Сейчас соотношение сил было явно в пользу повстанцев, поэтому как малийские военные, которыми командует генерал Эльхади Аг Гамо, так и "Африканский корпус", договорились об отступлении вместо того, чтобы сражаться.

Euronews: Почему на этот раз сепаратисты-туареги и присягнувшие Аль-Каиде джихадисты действовали сообща? Это что-то новое?

Тьерри Веркулон: Можно так сказать. "Фронт за освобождение Азавада" (FLA), в который входят борцы за независимость туарегов, и "Группа поддержки ислама и мусульман" (JNIM) организовали это нападение вместе. И поэтому, возможно, им способствовал большой успех: они не только взяли Кидаль, но и убили министра обороны Садио Камара. И эта координация показывает, что они представляют собой очень важный фронт, который, кстати, сейчас на подступах к Бамако.

"Стратегия удушения" Бамако

Euronews: Означает ли это, что малийские власти окончательно потеряли контроль над северо-востоком страны?

Тьерри Веркулон: Малийские власти потеряли гораздо больше, чем контроль над северо-востоком страны, потому что эти группы находятся на подступах к Бамако фактически с прошлого года. Они проводят стратегию удушения, поскольку контролируют различные пути к столице Мали. По оценкам, в настоящее время они контролируют около 70% территории страны, а малийская хунта - лишь небольшую часть.

Euronews: И что же этот союз туарегов и джихадистов говорит о политической ситуации в Мали?

Тьерри Веркулон: Эти две силы сблизились, потому что у них есть общий враг - малийская хунта. За прошедшую неделю они сделали ряд заявлений, в которых чётко дали понять, что хотят свергнуть режим военной хунты в Мали. Они также заявили, что Россия не является их врагом, и поэтому предложили российским войскам покинуть страну - не только север Мали. В каком-то смысле они оставили российским военным пути к отступлению.

"Российская пропаганда превращает поражение в победу"

Euronews: Ряд российских источников сообщают, что "Африканский корпус" всё еще контролирует Кидаль. Как ситуация развивалась за последнюю неделю?

Тьерри Веркулон: Да, если верить российским СМИ, они рассказывают, что отбили атаку джихадистов и туарегов и что всё еще контролируют населённые пункты, оттеснив тех в пустыню, что совершенно не соответствует реальности. Российская пропаганда превращает это поражение в победу и, очевидно, обвиняет ряд стран в поддержке повстанцев, в том числе Украину.

Euronews: А есть какие-то другие факторы, объясняющие поражение правительственных сил и российских наёмников в Кидале?

Тьерри Веркулон: Основная проблема Москвы - это понять, есть ли у них ещё возможность перебросить вооружённые силы и огневую мощь в поддержку малийской армии. Ассими Гоита, лидер малийской хунты, скорее всего, обратился к России с просьбой об увеличении военной помощи. В ближайшие дни мы увидим, сможет РФ предоставить эту военную помощь или нет.

"Трудно вести войну на несколько фронтов"

Euronews: Потому что все ресурсы стянуты в Украину?

Тьерри Веркулон: Думаю, да. И основная проблема Москвы заключается в том, чтобы высвободить ресурсы для их переброски в Мали. Мы видим, что с тех пор, как военная ситуация в Мали ухудшилась, а прошло уже около двух лет, Москва не увеличивала свое военное присутствие там. Они, скорее всего, находятся на пределе своих возможностей, потому что трудно вести войну на несколько фронтов.

Euronews: Пресс-секретарь президента РФ заявил в четверг, что Россия "продолжит, в том числе и в Мали, борьбу с экстремизмом, терроризмом и другими негативными проявлениями и продолжит оказывать помощь действующей власти".

Тьерри Веркулон: Это всего лишь заявления. Он говорит, что Москва продолжит поддерживать режим, что вполне логично. Вопрос в том, будут ли эти слова сопровождаться действиями? То есть новыми поставками оружия и, прежде всего, новым развёртыванием российских военизированных формирований? Это то, что будет иметь значение в ближайшие дни. В противном случае заявления пресс-секретарей мало что значат.

"Неконтролируемая война"

Euronews: Сколько сегодня в Мали наёмников "Африканского корпуса"?

Тьерри Веркулон: По оценкам, их от 2000 до 2500 человек.

Euronews: И сколько Россия может ещё отправить?

Тьерри Веркулон: Абсолютно не имею понятия. Это очень сложная ситуация: на самом деле, это война, которую они, по сути, не могут выиграть. Поэтому, возможно, они прибегнут к воздушным средствам для бомбардировки, как они это уже делали, мятежных районов. По сути это - неконтролируемая война.

Euronews: Почему же?

Тьерри Веркулон: Потому что речь идёт о партизанской войне в стране, где Россия толком не укоренилась, которую она не очень хорошо знает и в которой у неё не так много разведывательных возможностей. Это то, что мы видели в Афганистане. Эту войну нельзя выиграть только военными средствами.

Euronews: Каковы перспективы российского присутствия в Мали, в свете последних событий? Ваш прогноз?

Тьерри Веркулон: Очевидно, что есть несколько сценариев. По одному из них, хунта в конечном итоге рухнет. И многие, очевидно, думают о "сирийском варианте": когда ситуация за считанные дни обернулась против диктатуры Асада, и России пришлось в кратайшие сроки договариваться о выводе своих войск. Так что можно предположить, что если ситуация повторится, России придётся очень быстро договориваться о выводе войск из Мали. До того, как повстанцы захватят власть в Бамако.

"Не исключаю, что хунта падёт в этом году"

Euronews: И какова вероятность того, что они захватят Бамако?

Тьерри Веркулон: На данный момент она довольно высока, поскольку с прошлого года джихадистские группировки оказывают двойное давление: военное и экономическое. Экономическое - посредством контроля за маршрутами снабжения Бамако. Он сжимают кольцо вокруг столицы. Они делают это в Мали, но они также делают это в Буркина-Фасо. Я не исключаю, что хунта падёт в этом году.

Euronews: С тех пор, как российские наёмники обосновались в Мали и в соседних странах, правозащитники говорят, что ситуация с безопасностью не улучшилась, а, с другой стороны, зафиксировано множество нападений на мирных жителей.

Тьерри Веркулон: Массовые убийства, которые они совершали против общин, против мирных жителей, задокументированы многими правозащитными организациями: Amnesty International, Human Rights Watch. Очевидно, что они были нацелены в первую очередь на общины, которые считаются близкими к джихадистам, - такие как фулани и туареги.

Euronews: Можно ли ожидать того же в странах, где есть российское военное присутствие: в Буркина-Фасо или Нигере?

Тьерри Веркулон: Наданный момент точно сказать нельзя. Это зависит от того, как будет развиваться война. Но ясно, что Буркина-Фасо также находится в очень опасном положении, и если повстанцы-джихадисты захватят Бамако, следующим в списке будет Уагадугу.