Нигер заявил во вторник, что разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке террористических групп. Двумя днями ранее о подобном же решении объявило правительство Мали.

Власти Нигера объявили о своём намерении просить Совет безопасности ООН собраться на специальное заседание, посвященное обсуждению украинской "агрессии". С таким заявлением выступил по телевидению официальный представитель правительства Нигера.

Как пишет France-24, Нигер и Мали управляются военными правительствами, недавно пришедшими к власти насильственным путем, в результате переворота. Вскоре обе эти страны вышли из оборонных соглашений с Францией и обратились за военной помощью к России.

"Правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, решило, опираясь на свой суверенитет, разорвать дипломатические отношения между Республикой Нигер и Украиной. Это решение вступает в силу немедленно", - говорится в постановлении властей африканского государства.

Представитель правительства Мали заявил в воскресенье, что его страна пошла на разрыв отношений с Украиной после высказывания представителя Главного управления разведки (ГУР) Андрея Юсова. Украинский военный представитель якобы сказал: "Повстанцы получили всю необходимую информацию, в которой нуждались". Никаких пояснений к этому заявлению Юсов не дал, отмечает France-24.

Правительство Нигера назвало слова украинского представителя возмутительными и неприемлемыми.

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба заявил в понедельник, что Украина "безусловно соблюдает нормы международного права" и "решительно отвергает обвинения со стороны переходного правительства Мали". Министр добавил, что сожалеет о "поспешном" решении Бамако.

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