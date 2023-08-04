Свергнутый военной хунтой президент Нигера Мохамед Базум через газету призвал США и другие страны помочь ему в восстановлении конституционного порядка и заявил, что если путчисты останутся у власти, то весь регион Центрального Сахеля может оказаться под влиянием России в лице ЧВК «Вагнер», пишет Би-Би-Си.

«В этот трудный час я призываю правительство Соединенных Штатов и все международное сообщество помочь нам в восстановлении конституционного порядка», — написал Мохамед Базум в колонке в американской газете Washington Post, которую он начал словами «Я пишу эти строки как заложник».

В своем воззвании Мохамед Базум особо отмечает, что военная хунта Нигера хочет, как и хунты соседних Мали и Буркина-Фасо, пригласить к себе российскую ЧВК «Вагнер» вместо французов и американцев, до сих пор помогавших Нигеру бороться с группировками исламских радикалов.

«Весь регион Центрального Сахеля может попасть под российское влияние через „Группу Вагнер“, чьи жестокие террористические методы были наглядно продемонстрированы в Украине», — пишет Базум.

Свергнутый президент заявляет, что, вопреки утверждениям военных-путчистов, благодаря помощи США и Франции жить в Нигере в последние два года стало значительно безопасней: вылазки исламистских группировок на юге, западе и севере страны почти прекратились.

Мохамед Базум — первый президент Нигера, мирно и на демократических выборах сменивший предыдущего лидера страны в 2021 году.

Сенегал готов к интервенции

Тем временем Сенегал объявил, что готов послать войска в Нигер, если так решит альянс стран Западной Африки ECOWAS. В конце прошлой недели лидеры стран ECOWAS пригрозили путчистам Нигера интервенцией, если они в течение недели не вернут власть президенту Базуму.

Как передает агентство AFP, министр иностранных дел Сенегала Айссата Талл Салл сказала журналистам, что еще один военный переворот в регионе — это уже слишком, и потому сенегальские военные готовы отправиться в Нигер.

В воскресенье сотни демонстрантов собрались у здания французского посольства в Ниамее, некоторые скандировали «Да здравствует Россия», «Да здравствует Путин» и «Долой Францию».

Они также подожгли стены посольского комплекса.

При этом в своем выступлении генерал Тчиани заявил, что французские граждане в Нигере никогда не подвергались «ни малейшей угрозе».

Нигер, где находятся военные базы Франции и США, — один из ключевых союзником Запада в борьбе с джихадистским экстремизмом в Сахеле.

После того как в 2021 году военное руководство соседнего Мали приняло решение о сотрудничестве с российской ЧВК «Вагнер», Франция перенесла центр своих региональных контртеррористических операций в Нигер.