Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне совершил секретный визит Киев, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. В ходе встречи с президентом и руководством военной разведки Украины обсуждались контрнаступление ВСУ, а также план принуждения России к переговорам на условиях Киева.

По словам источников, Бернсу рассказали об “амбициозной стратегии”, согласно которой украинские войска собираются вернуть “значительные территории” и продвинуться в восточную Украину к осени. Затем ВСУ планируют перебросить артиллерийские и ракетные системы к Крыму, а после этого — начать переговоры с Россией.

Один из собеседников издания пояснил, что, окружив полуостров, Киев получит рычаг давления на Москву.

“Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу”, — отметил он.

Издание уточняет, что поездка Бернса в Киев состоялась до мятежа основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. После этого глава ЦРУ позвонил главе российской разведки Сергею Нарышкину, чтобы лично сказать, что США непричастны к восстанию наемников.

Эксперты допускают, что Украина может добиться успеха в реализации озвученного Бернсу плана.

“Вполне возможно, что они смогут отрезать сухопутный мост в Крым, либо захватив местность, либо поставив ее в зону досягаемости HIMARS и другой артиллерии”, — сказал военный аналитик из Института исследований внешней политики Роб Ли.

Зеленский сообщил, что Киев хотел бы “показать результаты на поле боя” к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля.

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