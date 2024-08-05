Власти Мали объявили разрыве дипломатических отношений с Украиной. Официальный Бамако связывает этот шаг с комментариями представителя украинской военной разведки (ГУР) о боях на севере страны, в результате которых в конце июля погибли малийские военные и бойцы ЧВК «Вагнер», передает «Голос Америки».

Представители сепаратистского движения туарегов, действующего на севере Мали и требующего создания независимого государства Азавад, заявили, что за несколько дней ожесточенных боев они убили, по меньшей мере, 84 российских наемника ЧВК «Вагнер» и 47 малийских военнослужащих.

Как сообщается, речь идет о самом тяжелом поражении ЧВК «Вагнер» с тех пор, как два года назад это формирование стало оказывать помощь правительственным войскам Мали, воюющим с сепаратистами.

Пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов не подтвердил участие Киева в боевых действиях. Однако в комментариях, опубликованных на сайте общественного вещателя Suspilne в понедельник, 29 июля, он сказал, что антиправительственные силы в Мали получили «необходимую» информацию для проведения атаки.

«Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников, — заявил Юсов. — О деталях мы безусловно не будем говорить, продолжение следует».

Власти Мали обвинили Киев в нарушении суверенитета страны.

В пятницу министр иностранных дел Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова в связи с видео, которое, по его словам, украинское посольство разместило на своей странице в Facebook и в котором Пивоваров выражает «безоговорочную поддержку террористической атаке» в Мали.

Напомним, что в 2013 году в результате действий французской армии исламисты утратили контроль над севером Мали. Через два года боевики подписали с правительством страны мирное соглашение.

В 2021 году в Мали произошел государственный переворот, и вскоре французские миротворцы покинули страну. Значительная часть севера страны вновь оказалась под контролем туарегских сепаратистов и исламистских боевиков.

В настоящее время Мали управляет военная хунта, пришедшая к власти в результате путча и обратившаяся за помощью к ЧВК «Вагнер». На протяжении многих лет власти Мали борются с сепаратистским движением туарегов.

Временный президент страны Ассими Гоита пригласил вагнеровцев заменить французские войска, и в декабре 2021 года в Мали прибыли российские наемники. Незадолго до этого госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул недопустимость участия наемников из ЧВК «Вагнер» в малийском конфликте.

Годом позже действующее в Мали антиправительственное движение «Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) вышло из соглашения с правительством.

В мае прошлого года Верховная комиссия ООН по правам человека опубликовала расследование антиджихадистской операции, осуществленной в марте 2022 года в центральном городе страны Мура. По данным следователей, вооруженные силы Мали совместно с иностранными вооруженными формированиями убили не менее 500 человек.

В докладе ООН не названы имена иностранцев, но США в своем заявлении возложили вину на ЧВК «Вагнер», сотрудничающей с малийской хунтой.

США подчеркивают, что «наемники из ЧВК “Вагнер” постоянно участвуют в бесчинствах, включая убийства в форме казни, сексуальное насилие и пытки в Мали и других странах, страдающих от нестабильности».