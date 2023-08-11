ЧВК "Вагнер" выводит свои силы из Беларуси, переправляя группы от 500 до 600 бойцов в районы Краснодара, Ростова и Воронежа - сообщения информированного источника приводятся в последнем отчете Института изучения войны

Сообщения об уходе ЧВК "Вагнер" из Беларуси предполагают, что некоторые аспекты сделки между президентом России Владимиром Путиным и лидером группы Евгением Пригожиным после вооруженного восстания Вагнера 24 июня были нарушены.

В последнем отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что российский инсайдерский источник утверждает, что силы "Вагнера" проводят свой первый этап вывода из Беларуси, переправляя группы от 500 до 600 бойцов в районы Краснодара, Ростова и Воронежа, и что второй этап начнется после 13 августа.

Аналитический центр из США подчеркивает, что у него нет наглядных свидетельств ухода сил "Вагнера" из Беларуси.

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