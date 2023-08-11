Участники прошедшего в четверг саммита лидеров западноафриканских стран, посвященного главным образом ситуации в Нигере, заявили, что в отношении хунты, захватившей власть в этой стране, остаются открытыми все варианты действий, включая вооруженную интервенцию, передает Би-Би-Си.

В то же время многие наблюдатели, хотя и не исключают подобное развитие событий, расценивают его вероятность как не слишком высокую.

Лидеры стран, входящих в блок ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств, куда входят 15 стран) по итогам прошедшей в четверг встречи в Абудже пообещали ужесточить санкции и перекрыть выезд за пределы Нигера для тех, кто препятствует возвращению к власти демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума.

Кроме того, было решено привести в режим боеготовности вооруженные силы стран-участниц блока.

«Ни один вариант не снят с повестки, включая применение силы в качестве крайней меры», - заявил председательствующий в ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу по итогам саммита.

«Мы по-прежнему тверды в нашей решимости оказывать поддержку Нигеру на его пути к мирной демократической стабильности. Надеюсь, что нашими коллективными усилиями мы сможем достичь мирного разрешения в качестве дорожной карты к восстановлению стабильности и демократии в Нигере. Еще не все потеряно», - заключил нигерийский лидер.

После его выступления было зачитано итоговое коммюнике, содержавшее резолюцию с обращением к главам оборонных ведомств стран-участниц «немедленно привести в боеготовность все подразделения Резервных сил ЭКОВАС».

В еще одной резолюции говорится о распоряжении «о направлении Резервных сил ЭКОВАС на восстановление конституционного строя в Нигере», хотя сразу же вслед за ней был зачитан пункт о том, что восстановление порядка должно быть достигнуто «мирными средствами».

С момента захвата власти 26 июля военная хунта отвергала все дипломатические предложения и проигнорировала ультиматум ЭКОВАС, требовавшего к 6 августа восстановить в должности свергнутого президента Мохамеда Базума.

В коммюнике по итогам саммита в четверг не содержалось каких-либо указаний на то, когда или при каких обстоятельствах войска могут быть введены в Нигер.

В этот же день предводители военного переворота в Нигере объявили о завершении формирования нового правительства. Указ о создании кабинета, в состав которого вошел 21 человек, зачитал по национальному телевидению Махамане Руфаи Лауали, назвавшийся «генеральным секретарем правительства».

Три лидера переворота были назначены министрами обороны, внутренних дел и спорта.

В самом начале саммита президент Нигерии заявил о необходимости начать всеобъемлющие переговоры о будущем Нигера с участием в том числе и лидеров переворота.

Представители ЭКОВАС заявили, что по-прежнему надеются найти дипломатическое решение, но не исключают и применения силы в отношении путчистов.

Возможность военного вмешательства в дела Нигера - нестабильного государства, входящего в число беднейших стран мира, - вызвала дискуссию в ЭКОВАС и предупреждения со стороны соседнего Алжира и России.

Соседи Нигера - Мали и Буркина-Фасо, где правят военные, также захватившие власть в результате переворотов, заявили, что интервенция будет равносильна объявлению войны их странам.

«Мы не допустим одного переворота за другим»

Нигерия, председательствующая в настоящее время в ЭКОВАС, занимает жесткую позицию в отношении переворота, ставшего уже пятым в Нигере с момента провозглашения независимости от Франции в 1960 году.

В июле президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу, занявший пост главы ЭКОВАС, заявил своим коллегам-президентам, что не потерпит новых военных переворотов в регионе, где менее чем за три года их произошло уже пять.

«Мы не допустим, чтобы перевороты происходили один за другим», - заявил он, сорвав аплодисменты.

На севере самой Нигерии, которую с Нигером связывают не только более полутора тысяч километров границы, но и этнические связи, язык и активная торговля, идея войны с соседом не вызывает энтузиазма.

Сенаторы, религиозные лидеры и общественные организации на севере Нигерии считают, что вооруженный конфликт приведет к дальнейшей дестабилизации обеих стран, чьи вооруженные силы и без того увязли в противостоянии с боевиками-исламистами. Нигерийские силы безопасности также ведут борьбу с похитителями людей, нефти и вымогателями.

«Нигер и Нигерия всегда будут соседствовать друг с другом», - сказал в интервью генерал Кристофер Гвабин Муса, начальник штаба обороны Нигерии, самый высокопоставленный военный советник президента и министра обороны. По его мнению, конфликт с хунтой в Нигере – это «борьба с родным братом».

После переворота страны Западной Африки ввели против Нигера целый ряд санкций, закрыв границы и заморозив финансовые операции.

Нигерия, обеспечивающая большую часть потребностей Нигера в электричестве, прекратила подачу электроэнергии в страну. Это не замедлило сказаться на экономике 25-миллионного государства: у Нигера нет выхода к морю, и в вопросах импорта и поставок энергоносителей он практически полностью зависит от соседей.

Некоторые аналитики полагают, что военная интервенция станет следующим логичным шагом.

Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар уже заявили, что готовы предоставить войска для подавления переворота. Однако Буркина-Фасо и Мали пообещали, что будут защищать мятежников. (Обе страны в настоящее время отстранены от участия в ЭКОВАС из-за того, что власть в них недавно тоже захватили военные хунты).

Что может ЭКОВАС?

Переворот в Нигере также вновь поставил под сомнение возможности Экономического сообщества западноафриканских государств.

Созданная в 1975 году организация постоянно подвергается критике за неспособность остановить непрекращающиеся военные перевороты и ускорить экономическую интеграцию стран региона. В последние годы ЭКОВАС уже пришлось приостановить членство трех стран из-за военных переворотов, и Нигер имеет все шансы стать четвертой.

«Возможно, потому что Тинубу - не военный, он не вполне понимал политические и оперативные сложности угроз, выдвинутых ЭКОВАС, а эти сложности усугубляются, когда начинаешь размышлять о совместных действиях, - считает Питер Фам, бывший специальный посланник США в Сахеле. - Таким образом, интервенция может скорее подорвать авторитет ЭКОВАС, нежели укрепить его».

Любое военное вмешательство должно будет в значительной степени опираться на армию Нигерии, которая по численности превосходит все остальные страны и насчитывает около 140 тысяч военнослужащих.

Население Нигерии - 220 млн человек - больше населения остальных 14 стран ЭКОВАС вместе взятых.

В столице Нигера Ниамее регулярно собираются десятки тысяч демонстрантов, поддерживающих хунту. Однако пока неясно, находятся ли на стороне путчистов все подразделения вооруженных сил Нигера и распространяется ли эта поддержка за пределы столицы.