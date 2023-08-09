Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с военными, которые ранее отстранили президента от власти.

Во встрече с самим свергнутым президентом, а также лидером переворота ей отказали.

Нуланд рассказала журналистам перед вылетом из столицы страны Ниамея, что встреча с военными продолжалась более двух часов, однако добиться успеха и убедить мятежников отменить переворот пока не удалось.

«Эти беседы были чрезвычайно откровенными и временами довольно трудными, – сказала она. – Это был первый разговор, в котором США предлагали свои добрые услуги, если у людей, ответственных за [переворот], есть желание вернуться к конституционному порядку».

Нуланд сказала, что предоставила военным несколько вариантов возможных действий, а также четко обозначила последствия для отношений с США, если Нигер не восстановит Базума в должности или пойдет по пути соседнего Мали, сотрудничая с российскими наемниками из ЧВК «Вагнер».

«Я надеюсь, что они будут держать дверь открытой для дипломатии. Мы сделали такое предложение. Посмотрим, – сказала она. – Люди, которые предприняли эти действия здесь, прекрасно понимают, какой риск для их суверенитета представляет приглашение "Вагнера"».

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