Пентагон виключив допомогу Україні за програмою USAI з бюджету на 2027 рік

У проєкті оборонного бюджету США на 2027 рік Пентагон не передбачив фінансування військової допомоги Україні за програмою USAI. Про це під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил заявив виконувач обов’язків заступника міністра оборони США Джулс Герст. Трансляцію засідання вів C-SPAN.

Деталі

Наприкінці 2025 року Сенат США затвердив оборонний бюджет на $901 млрд на два роки, який включав $800 млн допомоги Україні за програмою USAI. Йдеться про довгостроковий механізм підтримки, у межах якого Пентагон укладає контракти з виробниками озброєння.

Нові сенатські слухання були присвячені пропозиції адміністрації США збільшити оборонний бюджет на 2027 рік до рекордних $1,5 трлн на тлі війни з Іраном. Під час обговорення сенатор Ангус Кінг запитав Герста, чи справді в документі відсутнє фінансування для України за програмою USAI.

«Так. У цьому бюджеті фінансування USAI не передбачене», – відповів посадовець.

Після цього Кінг уточнив, що буде з $400 млн, які Конгрес уже виділив на програму. За словами Герста, ці кошти були схвалені нещодавно, а їхнє фактичне надходження до міністерства потребує часу.

«Ми отримали ці кошти, здається, у березні, і потрібен певний час, щоб вони надійшли до міністерства, але вони будуть використані вже найближчим часом», – сказав він.

Герст також зазначив, що Пентагон співпрацюватиме з генералом Алексусом Гринкевичем, командувачем Європейського командування США, щоб забезпечити максимально ефективне використання цих коштів.

Гринкевич також обіймає посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі та бере участь у координації допомоги Україні в межах програми PURL.

Імовірно, Герст мав на увазі саме ті $400 млн, про розблокування яких раніше повідомляв Гегсет.

Водночас запропоновані зміни до бюджету США на 2027 рік ще не набули чинності – для цього їх мають схвалити обидві палати Конгресу.

Контекст

Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – програма військової допомоги Україні, яка дозволяє Пентагону закуповувати озброєння та техніку для ЗСУ в американських оборонних компаній. Її започаткували за президентства Джо Байдена. Раніше глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що 28 квітня було виділено $400 млн допомоги Україні, які Конгрес США затвердив ще у грудні 2025 року.

