Трамп обошёл установленный законом срок, отведённый на одобрение Конгрессом его войны с Ираном, заявив в письме конгрессменам, что из‑за перемирия боевые действия завершены.
Президент США Дональд Трамп сообщил ведущим законодателям Конгресса, что боевые действия в Иране «прекращены», после того как столкнулся с давлением со стороны парламентариев, требующих разъяснить законность войны, которую он начал совместно с Израилем 28 февраля.
Конгресс настаивал, чтобы Белый дом запросил разрешение на ведение войны, которую администрация Трампа называет «военной операцией», по мере того как она входит в третий месяц.
«С 7 апреля 2026 года между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ираном не было обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», – написал Трамп в письмах спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и президенту pro tempore Сената Чаку Грассли.