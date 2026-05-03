Трамп обошёл установленный законом срок, отведённый на одобрение Конгрессом его войны с Ираном, заявив в письме конгрессменам, что из‑за перемирия боевые действия завершены.

Президент США Дональд Трамп сообщил ведущим законодателям Конгресса, что боевые действия в Иране «прекращены», после того как столкнулся с давлением со стороны парламентариев, требующих разъяснить законность войны, которую он начал совместно с Израилем 28 февраля.

Конгресс настаивал, чтобы Белый дом запросил разрешение на ведение войны, которую администрация Трампа называет «военной операцией», по мере того как она входит в третий месяц.

«С 7 апреля 2026 года между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ираном не было обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», – написал Трамп в письмах спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и президенту pro tempore Сената Чаку Грассли.

Послание Трампа фактически позволяет обойти установленный на 1 мая юридический срок, к которому он должен был получить одобрение членов Конгресса на продолжение войны с Ираном. Этот дедлайн и так, по всей видимости, должен был истечь без каких-либо действий со стороны республиканцев, которые предпочитают предоставить решение президенту. Письмо наглядно подчеркивает смелое, но с точки зрения закона спорное расширение президентских полномочий, лежащее в основе войны Трампа, которую он начал два месяца назад без одобрения Конгресса. «Несмотря на успешные действия Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по достижению прочного мира, угроза, которую Иран представляет для США и наших Вооруженных сил, остается значительной», – заявил президент-республиканец. Это заявление последовало после того, как Трамп дал понять, что он «не удовлетворен» последним предложением Ирана о перемирии, направленным в Вашингтон через пакистанских посредников, после того как очные переговоры в Пакистане сорвались; президент США в качестве основных причин назвал расстояние и время в пути. «Они хотят заключить сделку, но меня она не устраивает, так что посмотрим, что будет», – сказал Трамп журналистам в Белом доме в пятницу. Отвечая на вопрос о том, что именно он считает недостатками предложения, Трамп заявил: «Они требуют того, с чем я не могу согласиться». По словам президента, после того как на прошлой неделе он отменил поездку своих эмиссаров в Пакистан, переговоры продолжились по телефону. Он выразил раздражение в связи с действиями иранского руководства, которое охарактеризовал как разобщенное. «У них крайне разобщенное руководство, – сказал он. – Все хотят заключить сделку, но у них полный раздрай».



