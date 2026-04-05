Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не должны были "лезть в Украину".

Источник: заявление Трампа во время общения с журналистами

Прямая речь Трампа: "Мы тратим миллиарды. Знаете, нам не надо было лезть в Украину. Украина — за тысячи миль отсюда, через океан. Мы им помогли. У нас был президент — просто дурак: отдал им 350 миллиардов долларов, ничего не получив взамен, отдал им столько денег, потратил столько боеприпасов.

Теперь мы производим боеприпасы по всей стране, потому что они нам нужны, потому что он так много отдал Украине и ничего за это не получил. А я продаю им боеприпасы. За это платит Европейский Союз".

Что предшествовало:

Американский президент Дональд Трамп пригрозил европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если они не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива.

