США потратили на войну против Ирана около $50 млрд — почти вдвое больше, чем официально признает Пентагон, сообщили CBS News американские чиновники, знакомые с внутренними оценками.

29 апреля финансовый директор министерства Джулс Херст заявил, что операция “Эпическая ярость”, начавшаяся 28 февраля, обошлась примерно в $25 млрд. Однако, по словам собеседников телеканала, эта сумма не учитывает поврежденную и уничтоженную технику, а также ущерб военным объектам США.

Больше всего средств идет на боеприпасы, которые необходимо восполнять. Кроме того, американские военные потеряли по меньшей мере 24 разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью от $30 млн каждый (то есть минимум $720 млн). Дополнительные расходы связаны с топливом, переброской сил и развертыванием военной инфраструктуры.