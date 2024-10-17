Украина решительно отвергает обвинения в якобы причастности государства к поставке беспилотников повстанцам в Мали. Такую информацию распространили некоторые международные СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Что предшествовало
Французское издание Le Monde сообщило, что с лета этого года туареги-повстанцы по движению CSP на севере Мали активно используют украинские беспилотники в борьбе против хунты Малийской и ЧВК "Вагнера".
По данным издания, Киев оказывает "сдержанную, но решительную поддержку". Более того, для туарегов это предмет гордости, ведь они теперь имеют возможность бить с воздуха, как и их враги.
Реакция МИД Украины
МИД Украины решительно отвергает обвинения в якобы причастности государства к поставке беспилотников повстанцам в Мали.
В ведомстве напомнили, что в заявлениях от 5 и 8 августа 2024 года МИД Украины уже предоставило опровержение таких обвинений и выразило сожаление по поводу решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной.
В ведомстве также отметили, что за более чем два с половиной года российского вторжения западные партнеры не выявили ни одного случая нецелевого использования предоставленного Украине вооружения и военной техники.
В ведомстве призвали "прекратить распространение ложной информации, повторяющей лживые нарративы пропаганды государства-агрессора России, направленные на дискредитацию нашего государства и оправдание непровоцированной, неоправданной и незаконной войны РФ против Украины".
Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной
Напомним, в августе военная хунта Мали решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Бамако обвиняет Киев в поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".
Малийская сторона заявляет, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов якобы признал роль Киева в тяжелом поражении от туарегов 25-27 июля сил ВС Мали и российских "вагнеровцев", дружественных к Москве Бамако привлекает для усиления своей армии.
Малийская хунта также считает, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров демонстрировал в своих комментариях "поддержку страной международного терроризма, в частности, в Мали".
Как отметили в Бамако, таким образом Украина якобы вмешивается в дела Мали.
Через два дня Нигер также объявил, что "немедленно" разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в "поддержке террористических групп" после нападения повстанцев-туарегов на колонну российской группы "Вагнера" в Мали.