Бенксі підтвердив авторство скульптури людини з прапором в центрі Лондона

Бенксі підтвердив авторство нової скульптури, що з'явилася в центрі Лондона напередодні.

Митець опублікував відео в Instagram.

Представники художника підтвердили BBC, що інсталяцію встановили в ніч проти середи.

Робота стоїть на вулиці Ватерлоо-Плейс у районі Сент-Джеймс і тепер уже офіційно вважається черговою публічною акцією художника. Сам Бенксі коротко прокоментував вибір локації: "Там дечого не вистачало".

Скульптура зображує чоловіка в діловому костюмі, який крокує вперед із постаменту й ніби ось-ось упаде. Його обличчя повністю закрите прапором. На об'єкті закарбований підпис Бенксі.

Waterloo Place історично проєктували як простір прославлення Британської імперії та військової могутності XIX століття. Поруч розташовані пам'ятники Едварду VII, Флоренс Найтінгейл і меморіал Кримської війни.

З моменту появи скульптури кількість людей навколо неї щодня зростає.

У четвер удень біля скульптури почали встановлювати захисні огорожі. Міська адміністрація Вестмінстера (урядового району Лондона) заявила, що робота залишиться відкритою для публіки. У міській раді назвали її "яскравим доповненням до мистецького простору Вестмінстера".

Джеймс Пік, автор подкасту The Banksy Story, потрактував у роботі чітке послання: самовпевнений чоловік при владі, який нічого не бачить через прапор і саме тому може впасти.

"Це зафіксований момент, якого майже не буває у класичних пам'ятниках", — пояснив він.

За словами Піка, Бенксі знову "ідеально скористався позиціюванням", а сама поява масивної скульптури в зоні з посиленою охороною викликає не менше запитань, ніж її зміст.

На його думку, робота напряму говорить про імперське минуле Британії та агресивний націоналізм, який Бенксі послідовно критикує.

