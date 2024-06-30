Незабутня екскурсія  історичним серцем Кривого Рогу

У Кривому Розі, одному з найбільших міст України, історія зводиться в кожному кутку, а відвідати його значить зануритися у багатовікову спадщину, яка об’єднує культурні, історичні та промислові перспективи. Одним із найяскравіших прикладів цього є екскурсія, яку провела чарівна Марія для гостей із Одеси у рамках творчої поїздки оргкомітету загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання".

Екскурсія розпочалася біля пам'ятника Петру Калнишевському, останньому кошовому отаману Запорізької Січі. Він є символом початків поселення, що згодом перетворилося на місто Кривий Ріг. Встановлений у 2018 році, пам'ятник став місцем зустрічі історії і сучасності, огорнутий увагою місцевих мешканців та відвідувачів. Далі маршрут пролягав вздовж Поштового проспекту, який відіграє ключову роль у житті міста. Ця вулиця, довжиною близько 3 км, є однією з найдавніших та найбільш затишних місцин Кривого Рогу. Загальна довжина проспекту становить 3 кілометри – не надто багато за мірками Кривого Рогу, яке визнано найдовшим містом у Європі.

Саме з Поштового проспекту варто починати знайомство з містом металургів, якщо ви опинилися тут уперше. Історія Назва проспекту вказує на те, що в давнину в цій місцевості пролягав поштовий тракт (Кизикірменський шлях), який сполучав центр України з півднем. Виникла вулиця в останній чверті 18 століття. У 2013 році, на честь заснування, на проспекті встановили пам'ятний знак, де вказано рік початку розвитку поселення Кривий Ріг – 1775. З моменту появи вулиця називалася Поштова, остаточно вона сформувалася та досягла сучасних розмірів у другій половині 19 століття. До революції Поштова вулиця була економічним та культурним центром Кривого Рогу. Тут діяли численні заклади торгівлі, склади. Тодішні будинки, значна частина яких збереглася до нашого часу, створені у різних архітектурних стилях: модерн, південноросійський цегляний та інших. На початку 20 століття на Поштовій вулиці з'явилися театри «Колізей» та «Чари». Є архівні дані про те, що в 1913 тут розташовувалися більше ста магазинів, складів і майстерень. Напередодні Першої світової війни вулиця була викладена бруківкою, скрізь стояли ліхтарі.

У роки громадянської війни вулиця отримала нову, "революційну" назву: Народної свободи. Колишнє ім'я згодом повернули, але ненадовго. З 1920 року вона називалася вулицею Карла Маркса. На початку тридцятих років минулого століття тут збудували та відкрили Криворізький театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. З вулиці Свято-Миколаївської до вулиці Ентузіастів, вона свідчить про еволюцію міста від початку 20 століття до сучасних днів.

На шляху екскурсії гості зустріли пам'ятники видатним особистостям, які залишили важливий відбиток у історії Кривого Рогу. Пам'ятники На Поштовому проспекті Кривого Рогу є кілька пам'ятників: Тарасу Шевченку – видатному українському поетові.

Олександру Полю – досліднику-археологу українсько-німецького походження, підприємцю, меценату та громадському діячеві. Це він був першовідкривачем криворізьких залізняку. Пам'ятник вовку та псу – героям мультфільму.

Ця скульптура за мотивами відомого всіма улюбленого мультфільму "Жив-був пес"- усі вони стали символами міста, що свідчать про його культурний багаж. Останнім пунктом чудової екскурсії був Свято-Миколаївська церква Криворізької єпархії УПЦ. Екскурсія в Кривому Розі стала для гостей з Одеси незабутнім досвідом, що підкреслив важливість збереження і популяризації культурної спадщини України. Подорож стала можливістю пізнати і полюбити місто, де історія переплітається з сучасністю, а кожен вуличний камінь несе у собі дух минулого і сподівання на майбутнє.