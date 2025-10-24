Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны ЕС найти путь, чтобы открыть переговорные кластеры о вступлении Украины.

Об этом он сказал во время выступления на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что длительная блокада движения Украины в ЕС является "несправедливой" и "недоброй" и для Украины, и для Европы.

"Украина сделала все необходимое, чтобы открыть кластеры вовремя. Блокада является искусственной и мы должны найти путь двигаться вперед", – сказал президент.

Он подчеркнул, что расширение ЕС означает больше стабильности в Европе, и также оно является частью общей обороны и геополитической безопасности.

"Я призываю вас найти путь, чтобы ЕС сдержал свое обещание – так, как Украина придерживается своего", – добавил Зеленский.

Как сообщала "ЕП", лидеры 26 государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе планируют принять решение о готовности Украины к открытию переговоров с Евросоюзом по трем кластерам.

