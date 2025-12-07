Национальный банк Украины (НБУ) за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства в ноябре 2025 года применил к двум банкам и двум небанковским финучреждениям меры воздействия, в том числе наложил штрафы на общую сумму 20,57 млн грн.

Согласно публикации на сайте регулятора, банк “Пивденный” оштрафован на 17,5 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, ненадлежащую проверку клиентов, недостатки в усиленной проверке высокорисковых клиентов и нарушение порядка предоставления информации на запросы НБУ.

Отдельно банк должен заплатить 1 млн грн за нарушение требований валютного надзора, в частности ненадлежащий анализ документов по валютным операциям и невыявление индикатора валютных операций.

Кроме того, банк “Пивденный” получил два письменных предостережения: за недостатки во внутренних документах по вопросам ПВК/ФТ и управлении рисками, а также за ошибки в статистической отчетности по валютным операциям.

Банк “Львов” оштрафован на 200 тыс. грн за несвоевременное уведомление специально уполномоченного органа о пороговых финансовых операциях и непредоставление достоверной информации на запросы Нацбанка.

ООО “ФК “ФИНАКО” должно уплатить 1,28 млн грн штрафа за ненадлежащее внедрение внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, недостатки в работе ответственного работника, непредставление отчетов и документов на запросы НБУ, нарушение риск-ориентированного подхода, ненадлежащую проверку клиентов и нарушение порядка формирования отчетности и представления перечня клиентов. Также учреждением нарушен порядок уведомления об изменении сведений.

Кроме того ООО “ФК “АТЛАНА” оштрафовано на 595 тыс. грн за ненадлежащее внедрение внутренних документов по вопросам ПВК/ФТ, недостатки в работе ответственного работника, ненадлежащую проверку клиентов, непредставление отчетов и документов на запросы регулятора, нарушение риск-ориентированного подхода, недостатки в отчетности и непредставление перечня клиентов.





