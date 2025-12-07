Мистецтво Перемагає: У Татарбунарах відкрили виставку Петра Рибіна, присвячену захисникам та рідному краю

5 грудня, напередодні Дня Збройних Сил України, у місті Татарбунари відбулася знакова подія, що поєднала глибокий патріотизм, вшанування Героїв та силу мистецтва. Урочисто відкрито персональну виставку картин Петра Рибіна "Наші люди, наш захист, наш край".

Експозиція, представлена місцевим художником Петром Рибіним, стала справжнім художнім осмисленням сучасності. Виставка була поділена на три ключові тематичні блоки:

Воєнна тематика: Полотна, що розкривають реалії сьогодення, символізуючи незламність духу України у воєнний час.

Портрети творців історії: Зображення жителів нашої громади, які щодня творять новітню історію рідного краю своїми діями та працею.

Неймовірні пейзажі: Захоплюючі краєвиди нашого краю, що нагадують про красу, яку ми захищаємо.

Як було зазначено організаторами, це "дуже важливий захід в умовах воєнного часу, мистецтво вічне".

На урочисте відкриття завітали наші захисники, волонтери, а також діти громади. Це стало нагодою щиро привітати їх зі святами та висловити подяку.

Одним із найбільш зворушливих моментів стало вручення подарунків військовим: захисникам подарували сувеніри, зроблені руками вихованців БДЮТ та учнів громади, що стало символом безмежної вдячності маленьких українців.

Культурна програма заходу додала йому особливої чарівності та глибокого сенсу.

Розпочали подію з урочистого "Полтавського вальсу" у неперевершеному виконанні видатного домриста Євгена Жукова.

Неймовірно гарно доповнив захід та додав йому ліризму ансамбль "Українські соловейки" під керівництвом Світлани Шульги.

На завершення міський голова привітав усіх присутніх зі святами та, з нагоди наближення Святого Миколая, вручив дітям солодкі подарунки.

Організатори щиро дякують усім, хто доєднався до цього важливого та надихаючого заходу, який ще раз довів: доки живе мистецтво – життя триває, а світ наповнюється світлом, надією та вірою, попри всі випробування.



