До Дня міста Ізмаїл в Ізмаїльській картинній галереї відбувся масштабний культурний захід





До святкування Дня міста Ізмаїл в Ізмаїльській картинній галереї відбувся яскравий культурний захід, який об’єднав мистецтво, історію та сучасність. У програмі – виставки живопису та графіки місцевих і запрошених митців, презентація нових експозицій, зустрічі з художниками та мистецтвознавцями.

Гості мали можливість ознайомитися з роботами, що відображають красу рідного краю, історичну спадщину та сучасне життя Ізмаїла. Атмосфера свята доповнилася концертними номерами, творчими перформансами та зустрічами з майстрами декоративно-ужиткового мистецтва.

Захід став важливою подією у культурному житті міста, підкресливши роль Ізмаїльської картинної галереї як центру мистецьких ініціатив і духовного розвитку громади.