Презентація другого тому книги «Підземна Одеса»: Враження та Події

Суботою, 10 серпня, у Музеї історії Причорноморських німців відбулася захоплююча презентація другого тому книги Валентина Лопотана «Підземна Одеса». Ця подія стала важливою частиною масштабного проекту, який охоплюватиме чотири томи, присвячених таємницям підземного Одеси. Виступ автора та зміст книги

На заході автор книги Валентин Лопотан детально розповів про зміст другого тому та всю структуру проекту. Всього у проекті передбачено чотири томи, кожен з яких відкриває нові аспекти підземного життя Одеси:

Як все починалося - Розділ про історичні передумови формування підземних об'єктів. Природні підземні порожнини, печери Одеси - Огляд природних утворень, які існують під містом. Одеські каменоломні - Історія та структура старовинних каменоломень. «Міни» - підземні галереї - Вивчення спеціальних підземних галерей, відомих як «міни». Дощові лотки, водостоки, колектори. Одеська каналізація - Інфраструктурні об'єкти, що забезпечують водовідведення. Міські дренажні галереї. Дренажна система комплексу протизсувних споруд Одеси - Продовження теми дренажу та захисту від зсувів. Цивільні підземні споруди - Огляд підземних конструкцій, що використовуються в мирний час. Лінійні підземні споруди - Підземні об'єкти, що мають лінійну форму. Точкові підземні споруди - Огляд окремих підземних об'єктів, що мають точкове розташування. Підвали і погреба Одеси - Історія підвалів і погребів, що збереглися до наших днів. Підземні об'єкти військової балки - Військові об'єкти, розташовані в підземних просторах. Підземні об'єкти карантинної балки - Об'єкти, що використовувалися в карантинних цілях. «Печерні будинки» - житла в одеських каменоломнях - Житлові приміщення, що розташовані в підземних каменоломнях.

Музичний виступ та мистецькі акценти

Після презентації книги гості мали можливість насолодитися виступом відомого одеського барда Євгена Лабунського. Його авторські пісні додали заходу особливого колориту і створили затишну атмосферу. Завершенням заходу стала презентація двох картин, що відображають «Одеську кірху» живопису 50-х років минулого століття. Це стало чудовою нагодою для гостей ознайомитися з мистецтвом того періоду. Екскурсія музеєм

На завершення зустрічі колекціонер і краєзнавець Сергій Новицький провів захоплюючу екскурсію по Музею історії Причорноморських німців. Гості мали змогу дізнатися більше про культурну та історичну спадщину цього регіону, ознайомившись з експонатами, які розповідають про життя причорноморських німців. Ця подія стала чудовим прикладом поєднання культурних, історичних і мистецьких елементів, що відображають багатий спадок Одеси та її підземного світу.