За ночь с субботы на воскресенье российские силы выпустили по Украине 653 беспилотника и 51 ракету. РФ сообщает об атаках ВСУ.

Россия нанесла массированный удар по Украине с помощью беспилотников и ракет в тот момент, когда Киев собирался встретиться с Соединенными Штатами на фоне продолжающихся дипломатических усилий по достижению мирного соглашения.

Москва запустила 653 беспилотника и 51 ракету, что вызвало тревогу по всей Украине, сообщили ВВС страны, добавив, что украинские силы смогли сбить и нейтрализовать 585 беспилотников и 30 ракет.

В общей сложности удары были нанесены по 29 объектам, ранения получили не менее восьми человек, в том числе трое в Киеве.

"Удары также были нанесены по промышленным объектам и жилым домам в Киевской области, - написал Зеленский на сайте X. - Также пострадали Днепр, Чернигов, Запорожье, Одесса, Львов, Волынь и Николаевская область".

Зеленский добавил, что основными целями атаки были энергетические объекты, но также было поражено здание главного железнодорожного вокзала в Фастове, что он назвал "бессмысленным с военной точки зрения". Он отметил, что Москва "не могла не знать об этом".

Тем временем Министерство обороны России заявило, что его ПВО сбило 116 украинских беспилотников над территорией России за ночь с субботы на воскресенье.

По данным российского Telegram-канала "Астра", Украина нанесла удар по российскому Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Губернатор области Павел Малков сообщил, что в результате атаки беспилотника был поврежден жилой дом, и отметил, что обломки беспилотника упали на промышленный объект, но не упомянул нефтеперерабатывающий завод.

Украина активизировала свою кампанию против российской энергетической инфраструктуры, которая, как утверждает Киев, является ключевым источником финансирования полномасштабного вторжения Москвы. Она стремится оказать давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить военные действия и принять участие в мирных переговорах.

Со своей стороны Россия часто атакует энергосистему Украины, стремясь лишить страну тепла, электричества и водоснабжения в суровые зимние месяцы.

Ведутся мирные переговоры

Новый виток обстрелов совпал с тем, что украинские и американские официальные лица встретились в субботу для продолжения переговоров о прекращении войны в Украине.

Соединенные Штаты то и дело возобновляют переговоры между Украиной и Россией, пытаясь заключить мирное соглашение. Киев и его европейские союзники обвинили президента России Владимира Путина в притворном интересе к мирным усилиям, после того как его предыдущие переговоры с США на прошлой неделе не привели к прорыву или компромиссу.









