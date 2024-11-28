Россия 28 ноября атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. Без света остались сотни тысяч абонентов в Волынской, Ровенской, Винницкой, Львовской, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Киевской областях, сообщают местные власти.

В министерстве энергетики Украины заявили, что нынешняя российская атака на энергообъекты страны стала 11-й за год.

"Укрэнерго“ срочно ввела экстренные отключения электроэнергии, сейчас потребители возвращаются к графикам почасовых отключений, сообщает РБК-Украина.

ВСУ зафиксировали 188 воздушных целей: в том числе зенитные ракеты С-300, крылатые ракеты "Калибр" и Х-101 и не менее 100 ударных беспилотников. Около половины этих целей были сбиты ПВО, 62 дрона были "локационно потеряны", заявили украинские военные.

В Львовской области в результате российской атаки без электроэнергии остались 523 тысячи абонентов. В Ровенской области обесточен 681 населенный пункт. В Волынской области есть повреждения критической инфраструктуры, без света остались 215 тысяч абонентов. В Хмельницкой области частично нарушено энергоснабжение в двух районах, повреждены хозяйственное помещение и частный дом. В Винницкой области в результате атаки повреждены жилые дома, пострадала женщина, заявили в местном горсовете. Также разрушено хозяйственное здание. В Херсонской области при атаке беспилотника пострадали два человека.

В Николаеве из-за отключения электроэнергии была приостановлена работа школ и электротранспорта. Житомир остался без электроснабжения и частично водоснабжения.

В результате атаки по Одесской области – двое пострадавших, сообщает местная администрация. Повреждены частные дома и газопровод. Ещё два человека пострадали в Киевской области, там после российской атаки повреждены инфраструктурный объект, частный дом, ангар и автомобили. В Дарницком районе Киева обломки беспилотника упали, по предварительным данным, на территорию предприятия.

По данным мониторинговых каналов атака беспилотников продолжалась более девяти часов. Многие жители Киева пережидали её в метро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары наносились в том числе кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре в нескольких областях. "Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", - написал Зеленский.

Энергетическая инфраструктура Украины — постоянная цель российских ударов, особенно в преддверии зимы. Президент России Владимир Путин назвал удары по энергообъектам Украины частью процесса "демилитаризации", так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. Путин также заявил, что Россия "была вынуждена" ответить на удары по её энергообъектам со стороны Украины. В последние месяцы в результате ударов украинских беспилотников были поражены несколько нефтеперерабатывающих заводов на российской территории.

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