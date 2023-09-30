В каких регионах Украины открыто больше всего дел о краже гуманитарной помощи.

За время военного положения правоохранители открыли 865 уголовных производств по фактам незаконных действий, связанных с гуманитарной помощью, благотворительными пожертвованиями и безвозмездной помощью.

Статья 201-2 УК Украины – 697 (незаконное использование гуманитарной помощи). Больше всего в Киеве – 95, во Львовской – 61, Днепропетровской – 43, Хмельницкой – 40, Харьковской – 33 и Кировоградской областях– 30.

Статья 190 УК Украины (мошенничество) – 62. В Киеве - 10,

Запорожской – 10, Полтавской – 8, Житомирской – 9, Тернопольской и Харьковской

областях – по 4.

Статья 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) – 37. В Запорожской и Полтавской областях – по 7, Львовской – 4, Сумской, Харьковской областях и в Киеве – по 3, Киевской, Николаевской, Черновицкой, Черкасской областях – по 2, Житомирской и

Херсонской областях – по 1.



О подозрении сообщено 171 человеку в совершении 178 уголовных

правонарушений. В Днепропетровской области – 24, в Киеве – 20, Черновицкой – 16, Полтавской – 14, Запорожской, Львовской и Житомирской – по 12, Николаевской – 10, Ивано-Франковской – 8, Закарпатской – 7, Ровенской, Волынской – по 6,

Винницкой, Киевской, Одесской – по 5, Черкасской, Черниговской - 3, Кировоградской, Тернопольской – по 2, Луганской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях – по 1.

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