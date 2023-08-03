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Сьогодні, 14:00

Де найбільше крадуть гуманітарну допомогу: статистика по регіонах

Категорія: Новини / Аналітика

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С начала полномасштабного вторжения в Украине начато 842 уголовных производства, связанных с гуманитарной помощью и благотворительными пожертвованиями.

По статье 201-2 УК Украины (Незаконное использование гуманитарной помощи) – 678 производств. Больше всего в Киеве – 92, Львовской – 61, Днепропетровской – 43, Хмельницкой – 39, Харьковской – 32 и Кировоградской – 30 областях. По статье 190 УК Украины (Мошенничество) – 61 производство. Больше всего в Киеве – 10, Запорожской – 10, Полтавской – 8, Житомирской – 9, Тернопольской и Харьковской  – по 4 областях.

По статье 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) – 35 производств. Больше всего в Запорожской и Полтавской – по 7, Львовской – 4, Сумской и г. Киеве – по 3, Харьковской, Николаевской, Черновицкой, Черкасской – по 2, Киевской, Житомирской, Херсонской – по 1 областях.


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