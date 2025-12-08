Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Дата: Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 10:00
Престольне свято у храмі Введення Пресвятої Богородиці м. Південний
Новини
/
Таїнство віри
8-12-2025
Одеські спортсмени тріумфували на Чемпіонаті Європи з К-1 та кікбоксингу WTKA
8-12-2025
Престольне свято у храмі Введення Пресвятої Богородиці м. Південний
7-12-2025
НКРЕКУ підвищила тарифи обленерго на розподіл електроенергії на 2026 рік
7-12-2025
НБУ оштрафував банк "Південний" на 18,5 млн гривень
7-12-2025
Угорщина заблокувала план ЄС щодо випуску єврооблігацій для підтримки України
7-12-2025
Шоу дронів і саду світла. У Ліоні стартував Фестиваль вогнів
7-12-2025
Мистецтво Перемагає: У Татарбунарах відкрили виставку Петра Рибіна, присвячену захисникам та рідному краю
7-12-2025
Росія розпочала широкомасштабний наступ в Україні під час переговорів у Майямі
6-12-2025
Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи громадян — Лубінець
6-12-2025
НАЗК перевірило декларації чиновників медкомісій: у більшості – брехня
6-12-2025
2000 грн на здоров'я для українців після 40: основні деталі нової програми
6-12-2025
Музика, що запалює світло в серцях: в Одеській кірсі відбувся Концерт Першого Адвенту
6-12-2025
НАТО без Штатів, ОБСЕ без Росії? Як Кремль і Білий дім будують нову схему "міру" в Європі
Відео
Шоу дронів і саду світла. У Ліоні стартував Фестиваль вогнів
Одесса 24
Серьезное ДТП под Одессой: мужчину спасали с помощью специнструмента
12:00
08 гру
В Одесском районе планируют возвести новый бювет
11:00
08 гру
Смертельное ДТП на трассе Одесса — Рени: погиб велосипедист
10:30
08 гру
