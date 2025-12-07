Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) на 2026 год. Соответствующее решение в отношении операторов, работающих с применением стимулирующего регулирования (RAB-тарифы) и с применением методологии Расходы +, принятое на заседании регулятора, которое транслировалось онлайны.

Учитывая, что тариф НЭК “Укрэнерго” был установлен в два этапа — с 1 января и с 1 апреля до конца года, НКРЭКУ и для ОСР применила аналогичный подход.

Согласно расчетам регулятора, озвученным на заседании, средний рост тарифов на 1 этапе составит 3,2% (по 1 классу — 12%, по 2 классу — 2%), на 2 этапе — 0,2%.

Тарифы ОСР, которые работают по RAB-тарифам, на 2026 год (здесь и далее без НДС):

Название ОСР 1 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы 2 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы Винницаоблэнерго 487,52/ 488,1 2 746,96/ 2 752,18 Волыньоблэнерго 329,26/329,51 2 172,63/2 176,57 ДТЭК Днепровские электросети 320,28/320,67 1 691,32/1 694,44 ДТЭК Донецкие электросети 685,70/686,61 3 493,02/3 499,03 Житомироблэнерго 505,62/506,18 2 572,82/2 577,97 Закарпатьеоблэнерго 643,01/644,00 2 814,47/2 820,11 Запорожьеоблэнерго 292,38/292,67 2 742,88/2 747,44 ДТЭК Киевские электросети 294,96/295,51 941,50/943,46 ДТЭК Киевские региональные электросети 562,39/563,21 2 018,92/2 024,40 Кировоградоблэнерго 748,16/748,85 2 506,47/2 511,13 Львовоблэнерго 416,85/417,28 2 111,53/2 115,92 Николаевоблэнерго 648,15/649,08 2 747,63/2 752,39 ДТЭК Одесские электросети 428,65/429,14 2 323,82/2 328,25 Полтаваоблэнерго 343,63/344,04 2 472,33/2 476,51 Прикарпатьеоблэнерго 463,41/463,89 2 684,56/2 689,09 Ривнеоблэнерго 422,00/422,66 2 151,30/2 156,77 Сумыоблэнерго 480,88/481,32 3 354,31/3 358,31 Тернопольоблэнерго 536,84/537,36 2 586,88/2 592,46 Харьковоблэнерго 619,52/620,25 2 528,85/2 533,18 Херсоноблэнерго 866,71/867,84 2 620,28/2 625,50 Хмельницкоблэнерго 586,40/587,13 2 692,93/2 698,48 Черкассыоблэнерго 349,29/349,61 2 221,63/2 226,77 Черновцыоблэнерго 330,24/330,60 2 366,76/2 372,54 Черниговоблэнерго 640,19/640,68 3 089,14/3 093,91 ДТЭК Высоковольтные сети 149,95/150,06 5 435,74/5 441,90 ПЭЭМ ЦЭК 262,50/262,72 1 780,54/1 783,71

Тарифы ОСР, работающих с применением методологии “Затраты+”, на 2026 год:

Название ОСР 1 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы 2 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы ДПЭМ ПРАТ “АТОМСЕРВИС” 137,12/137,24 1 877,13/1 878,94 ДП “РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ” 229,62/229,82 470,71/471,35 “ДТЭК ПЭМ-ЭНЕРГОУГОЛЬ” 677,23/677,39 680,98/681,14 “НАФТОГАЗ ТЕПЛО” (для каждой из 2 зон обслуживания) 397,42/398,09 1 767,37/1 771,5 389,75/390,07 2 432,32/2 436,15 АТ “УКРЗАЛИЗНЫЦЯ” 534,53/535,39 2 020,79/2 024,35

Как сообщалось, НКРЭКУ 5 декабря утвердила тариф НЭК “Укрэнерго” на передачу на 2026 год в размере 713,68 грн/МВт*ч с 1 января по 31 марта и в размере 742,91 грн/МВт*ч — с 1 апреля (плюс 4% и 8,2% к действующему в 2025 году тарифу в 686,23 грн/МВт*ч).

Для зеленой металлургии тариф на передачу составит соответственно 373,93 грн/МВт*ч и 378,49 грн/МВт*ч (плюс 4% и 5,3% к действующему в 359,55 грн/МВт*ч).

Тариф на передачу установлен на весь год в размере 110,03 грн/МВт*ч, что на 11,18% больше действующего (98,97 грн/МВт*ч).





