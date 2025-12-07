Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) на 2026 год. Соответствующее решение в отношении операторов, работающих с применением стимулирующего регулирования (RAB-тарифы) и с применением методологии Расходы +, принятое на заседании регулятора, которое транслировалось онлайны.
Учитывая, что тариф НЭК “Укрэнерго” был установлен в два этапа — с 1 января и с 1 апреля до конца года, НКРЭКУ и для ОСР применила аналогичный подход.
Согласно расчетам регулятора, озвученным на заседании, средний рост тарифов на 1 этапе составит 3,2% (по 1 классу — 12%, по 2 классу — 2%), на 2 этапе — 0,2%.
Тарифы ОСР, которые работают по RAB-тарифам, на 2026 год (здесь и далее без НДС):
|Название ОСР
|1 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы
|2 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы
|Винницаоблэнерго
|487,52/ 488,1
|2 746,96/ 2 752,18
|Волыньоблэнерго
|329,26/329,51
|2 172,63/2 176,57
|ДТЭК Днепровские электросети
|320,28/320,67
|1 691,32/1 694,44
|ДТЭК Донецкие электросети
|685,70/686,61
|3 493,02/3 499,03
|Житомироблэнерго
|505,62/506,18
|2 572,82/2 577,97
|Закарпатьеоблэнерго
|643,01/644,00
|2 814,47/2 820,11
|Запорожьеоблэнерго
|292,38/292,67
|2 742,88/2 747,44
|ДТЭК Киевские электросети
|294,96/295,51
|941,50/943,46
|ДТЭК Киевские региональные электросети
|562,39/563,21
|2 018,92/2 024,40
|Кировоградоблэнерго
|748,16/748,85
|2 506,47/2 511,13
|Львовоблэнерго
|416,85/417,28
|2 111,53/2 115,92
|Николаевоблэнерго
|648,15/649,08
|2 747,63/2 752,39
|ДТЭК Одесские электросети
|428,65/429,14
|2 323,82/2 328,25
|Полтаваоблэнерго
|343,63/344,04
|2 472,33/2 476,51
|Прикарпатьеоблэнерго
|463,41/463,89
|2 684,56/2 689,09
|Ривнеоблэнерго
|422,00/422,66
|2 151,30/2 156,77
|Сумыоблэнерго
|480,88/481,32
|3 354,31/3 358,31
|Тернопольоблэнерго
|536,84/537,36
|2 586,88/2 592,46
|Харьковоблэнерго
|619,52/620,25
|2 528,85/2 533,18
|Херсоноблэнерго
|866,71/867,84
|2 620,28/2 625,50
|Хмельницкоблэнерго
|586,40/587,13
|2 692,93/2 698,48
|Черкассыоблэнерго
|349,29/349,61
|2 221,63/2 226,77
|Черновцыоблэнерго
|330,24/330,60
|2 366,76/2 372,54
|Черниговоблэнерго
|640,19/640,68
|3 089,14/3 093,91
|ДТЭК Высоковольтные сети
|149,95/150,06
|5 435,74/5 441,90
|ПЭЭМ ЦЭК
|262,50/262,72
|1 780,54/1 783,71
Тарифы ОСР, работающих с применением методологии “Затраты+”, на 2026 год:
|Название ОСР
|1 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы
|2 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы
|ДПЭМ ПРАТ “АТОМСЕРВИС”
|137,12/137,24
|1 877,13/1 878,94
|ДП “РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ”
|229,62/229,82
|470,71/471,35
|“ДТЭК ПЭМ-ЭНЕРГОУГОЛЬ”
|677,23/677,39
|680,98/681,14
|“НАФТОГАЗ ТЕПЛО” (для каждой из 2 зон обслуживания)
|397,42/398,09
|1 767,37/1 771,5
|389,75/390,07
|2 432,32/2 436,15
|АТ “УКРЗАЛИЗНЫЦЯ”
|534,53/535,39
|2 020,79/2 024,35
Как сообщалось, НКРЭКУ 5 декабря утвердила тариф НЭК “Укрэнерго” на передачу на 2026 год в размере 713,68 грн/МВт*ч с 1 января по 31 марта и в размере 742,91 грн/МВт*ч — с 1 апреля (плюс 4% и 8,2% к действующему в 2025 году тарифу в 686,23 грн/МВт*ч).
Для зеленой металлургии тариф на передачу составит соответственно 373,93 грн/МВт*ч и 378,49 грн/МВт*ч (плюс 4% и 5,3% к действующему в 359,55 грн/МВт*ч).
Тариф на передачу установлен на весь год в размере 110,03 грн/МВт*ч, что на 11,18% больше действующего (98,97 грн/МВт*ч).