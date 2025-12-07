 
Информация к новости
0
Учора, 20:00

НКРЕКУ підвищила тарифи обленерго на розподіл електроенергії на 2026 рік

Категория: Новини / Економіка та фінанси

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) на 2026 год. Соответствующее решение в отношении операторов, работающих с применением стимулирующего регулирования (RAB-тарифы) и с применением методологии Расходы +, принятое на заседании регулятора, которое транслировалось онлайны.

Учитывая, что тариф НЭК “Укрэнерго” был установлен в два этапа — с 1 января и с 1 апреля до конца года, НКРЭКУ и для ОСР применила аналогичный подход.

Согласно расчетам регулятора, озвученным на заседании, средний рост тарифов на 1 этапе составит 3,2% (по 1 классу — 12%, по 2 классу — 2%), на 2 этапе — 0,2%.

Тарифы ОСР, которые работают по RAB-тарифам, на 2026 год (здесь и далее без НДС):

Название ОСР1 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы2 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы
Винницаоблэнерго487,52/ 488,12 746,96/ 2 752,18
Волыньоблэнерго329,26/329,512 172,63/2 176,57
ДТЭК Днепровские электросети320,28/320,671 691,32/1 694,44
ДТЭК Донецкие электросети685,70/686,613 493,02/3 499,03
Житомироблэнерго505,62/506,182 572,82/2 577,97
Закарпатьеоблэнерго643,01/644,002 814,47/2 820,11
Запорожьеоблэнерго292,38/292,672 742,88/2 747,44
ДТЭК Киевские электросети294,96/295,51941,50/943,46
ДТЭК Киевские региональные электросети562,39/563,212 018,92/2 024,40
Кировоградоблэнерго748,16/748,852 506,47/2 511,13
Львовоблэнерго416,85/417,282 111,53/2 115,92
Николаевоблэнерго648,15/649,082 747,63/2 752,39
ДТЭК Одесские электросети428,65/429,142 323,82/2 328,25
Полтаваоблэнерго343,63/344,042 472,33/2 476,51
Прикарпатьеоблэнерго463,41/463,892 684,56/2 689,09
Ривнеоблэнерго422,00/422,662 151,30/2 156,77
Сумыоблэнерго480,88/481,323 354,31/3 358,31
Тернопольоблэнерго536,84/537,362 586,88/2 592,46
Харьковоблэнерго619,52/620,252 528,85/2 533,18
Херсоноблэнерго866,71/867,842 620,28/2 625,50
Хмельницкоблэнерго586,40/587,132 692,93/2 698,48
Черкассыоблэнерго349,29/349,612 221,63/2 226,77
Черновцыоблэнерго330,24/330,602 366,76/2 372,54
Черниговоблэнерго640,19/640,683 089,14/3 093,91
ДТЭК Высоковольтные сети149,95/150,065 435,74/5 441,90
ПЭЭМ ЦЭК262,50/262,721 780,54/1 783,71

Тарифы ОСР, работающих с применением методологии “Затраты+”, на 2026 год:

Название ОСР1 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы2 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы
ДПЭМ ПРАТ “АТОМСЕРВИС”137,12/137,241 877,13/1 878,94
ДП “РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ”229,62/229,82470,71/471,35
“ДТЭК ПЭМ-ЭНЕРГОУГОЛЬ”677,23/677,39680,98/681,14
“НАФТОГАЗ ТЕПЛО” (для каждой из 2 зон обслуживания)397,42/398,091 767,37/1 771,5
389,75/390,072 432,32/2 436,15
АТ “УКРЗАЛИЗНЫЦЯ”534,53/535,392 020,79/2 024,35

Как сообщалось, НКРЭКУ 5 декабря утвердила тариф НЭК “Укрэнерго” на передачу на 2026 год в размере 713,68 грн/МВт*ч с 1 января по 31 марта и в размере 742,91 грн/МВт*ч — с 1 апреля (плюс 4% и 8,2% к действующему в 2025 году тарифу в 686,23 грн/МВт*ч).

Для зеленой металлургии тариф на передачу составит соответственно 373,93 грн/МВт*ч и 378,49 грн/МВт*ч (плюс 4% и 5,3% к действующему в 359,55 грн/МВт*ч).

Тариф на передачу установлен на весь год в размере 110,03 грн/МВт*ч, что на 11,18% больше действующего (98,97 грн/МВт*ч).


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 