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23-05-2023, 20:00

НКРЕКУ підвищує тариф на електроенергію для обленерго: що це означає для українців

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго. Соответствующее постановление было принято 23 мая 2023 года в ходе заседании регулятора, передает Фокус.

Что известно о повышении тарифов

Сначала тарифы для облэнерго будут пересмотрены с июня. В зависимости от класса напряжения цены увеличатся с 7% до 34%. А с июля расценки увеличатся еще, в среднем, на 23%.

Таким образом, двухэтапное повышение тарифов на распределение с 1 июня и с 1 июля коснутся:
  • "Винницаоблэнерго".
  • "Волыньоблэнерго".
  • "ДТЭК Днепровские электросети".
  • "Закарпатьеоблэнерго".
  • "ДТЭК Киевские электросети".
  • "ДТЭК Киевские региональные электросети".
  • "Львовоблэнерго".
  • "Николаевоблэнерго".
  • "ДТЭК Одесские электросети".
  • "Полтаваоблэнерго".
  • "Прикарпатьеоблэнерго".
  • "Сумыоблэнерго".
  • "Тернопольоблэнерго".
  • "Харьковоблэнерго".
  • "Хмельницкоблэнерго".
  • "Черкассыоблэнерго".
  • "ЧерниговоЭлектро" ДПЭМ ЧАО "Атомсервис".
  • "ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь".
  • "Укрзализныця".
  • "Нафтогаз Тепло".

При этом НКРЭКУ согласилась продлить до конца июня действующий тариф для операторов систем распределения на прифронтовых территориях. Но с уже в июле тарифы будут пересмотрены. Изменения коснутся таких облэнерго, как:

  • "ДТЭК Донецкие электросети".
  • "Запорожьеоблэнерго".
  • "ДТЭК Высоковольтные сети".
  • "Луганское энергетическое объединение".
  • ГП "Региональные электрические сети".
"Наше решение должно закладываться в параметры ПСО и предлагаться нами как регулятором. Поэтому логично, что мы должны принять это решение, а дальше ПСО уже будет отстраиваться в зависимости от нашего решения. Поэтому предлагаю принять это решение сегодня", — отметил представитель комиссии Валерий Тарасюк.

Отметим, что повышение цен на распределение тока станет основой для пересмотра тарифов для населения.




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