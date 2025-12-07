В пятницу во французском Лионе открылся 26-й Фестиваль огней или как его еще называют Праздник света.

В течение четырех дней фасады церквей, соборов, исторических зданий, фонтанов, и главных площадей становятся холстом для световых произведений искусства.

Новинка этого года: шоу дронов над самым большим парком города Тет Д`Ор . В представлении задействованы 500 аппаратов.

Праздник света в Лионе в 2022 году Laurent Cipriani/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Праздник Света берет свое начало в 1643 году. Тогда город взывал к Деве Марии, моля защитить его от чумы, и, обещая воздвигнуть в ее честь статую на вершине холма Фурвьер.

Двести лет спустя, 8 декабря 1852 года, когда торжественное открытие статуи оказалось под угрозой из-за ненастной погоды, небо чудесным образом прояснилось.

С тех пор, чтобы выразить благодарность Деве Марии, лионцы зажигают в своих окнах свечи в цветных стаканчиках.

Праздник света привлекает в Лион сотни тысяч туристов. Фестиваль огней завершится 8 декабря.