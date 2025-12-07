 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

Шоу дронів і саду світла. У Ліоні стартував Фестиваль вогнів

Категория: Новини / Видео

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


С пятого по восьмое декабря в Лионе проходит Фестиваль огней. В течение этих дней дней фасады городских церквей и исторических зданий станут холстом для световых произведений искусства.

В пятницу во французском Лионе открылся 26-й Фестиваль огней или как его еще называют Праздник света.

В течение четырех дней фасады церквей, соборов, исторических зданий, фонтанов, и главных площадей становятся холстом для световых произведений искусства.

Новинка этого года: шоу дронов над самым большим парком города Тет Д`Ор . В представлении задействованы 500 аппаратов.

Праздник света в Лионе в 2022 году Laurent Cipriani/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Праздник Света берет свое начало в 1643 году. Тогда город взывал к Деве Марии, моля защитить его от чумы, и, обещая воздвигнуть в ее честь статую на вершине холма Фурвьер.

Двести лет спустя, 8 декабря 1852 года, когда торжественное открытие статуи оказалось под угрозой из-за ненастной погоды, небо чудесным образом прояснилось.

С тех пор, чтобы выразить благодарность Деве Марии, лионцы зажигают в своих окнах свечи в цветных стаканчиках.

Праздник света привлекает в Лион сотни тысяч туристов. Фестиваль огней завершится 8 декабря.




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 