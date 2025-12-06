Между бойцами Главного управления разведки Минобороны Украины и служащими ВСУ произошла стычка с использованием оружия на территории одного из санаториев района Конча-Заспы под Киевом. Об этом сообщила ”Украинская Правда” со ссылкой на источники.

По информации правоохранителей, вечером 3 декабря представители ГУР МОУ проникли на территорию рекреационного учреждения, “выбив ворота и поломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю; захватили десятерых военнослужащих в/ч А4005, нанеся им существенные травмы”.

По словам источника, вскоре разведчики отпустили военных и забаррикадировались в одном из помещений, отказавшись впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов.

К процессу присоединилось подразделение ГБР, которое накладывало арест на санкционное имущество.

По словам другого источника издания, на место вызвали Военную службу правопорядка (ВСП) и Государственное бюро расследований (ГБР) — “ВСП сообщило, что права на аренду данной территории имеют обе стороны конфликта, а с заявлением о нарушениях никто не обращается. Решением конфликтной ситуации занимается Центральное управление ВСП”.

Представители ГБР на вызов не приехали, но, по словам источника, на место инцидента прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Пользователи социальных сетей, среди которых много известных личностей, опасаются воздушного удара по санаторию в Конча-Заспе под Киевом после публикации о силовом противостоянии из-за этого объекта между Сухопутными войсками ВСУ и ГУР. Дискуссии на эту тему разгорелись в Фейсбуке.

Так, бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр раскритиковала публикацию газеты о конфликте и заявила, что теперь обе стороны должны покинуть объект, потому что он стал ориентиром для воздушного удара.

“После такого заголовка (куда было вынесено название санатория — Ред.) обе стороны должны покинуть объект, потому что он засвечен для врага. Теперь там крайне опасно находиться и военнослужащим ВСУ, и ГУР”, — считает Маляр.

Народный депутат Алексей Кучеренко написал, что журналисты “Украинской правды”, первыми опубликовавшие эту новость, после чего ее дали и другие СМИ, “безмозглые идиоты”.

“Так же, как и редакторы. Цель указана. Пока что у меня все”, — высказался нардеп.

Эксперт Олег Попенко тоже высказался довольно эмоционально: “Дебилы и идиоты… у меня нет слов”.

Между тем местный житель пожаловался в комментариях на то, что военные давно заняли территорию санатория и перекрыли доступ к пляжу: “Так они год тут сидят у нас… Перекрыли пляж санаторный для людей, все возмущались по этому поводу дачники”.

Другие пользователи сообщили, что рядом с санаторием “Жовтень” много жилых домов, и в случае прилёта будет большой ущерб.





