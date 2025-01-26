Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что одним из ключевых элементов для завершения российско-украинской войны является отмена обещания НАТО о будущем вступлении Украины, принятого на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Детали: Грушко заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО "делает невозможным достижение мира в Украине и, в более широком смысле, создание хоть какой-то архитектуры безопасности".

"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту в Украине, это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые бы делали невозможным в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это также стало политикой самого альянса", – сказал он телеканалу "Россия-24"

Он назвал "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО, в котором было закреплено на самом высоком уровне намерение Альянса принять Украину и Грузию.

"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта в Украине и вокруг нее", – сказал Грушко.

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