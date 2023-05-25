Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз исключил возможность предоставления Украине членства в НАТО во время полномасштабной войны с Россией.

Об этом он заявил на Брюссельском форуме, организованном немецким Фондом Маршалла, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО подчеркнул, что все члены Альянса согласны с будущим членством Украины, что было заявлено еще на саммите 2008 года в Бухаресте и с тех пор "повторялось не один раз".

Что касается пути вступления Украины в Альянс, признал Столтенберг, то "в НАТО по этому вопросу есть разные мнения, а единственный способ принятия решений в Альянсе – это консенсус".

"Сейчас продолжаются консультации о дальнейшем пути и том, как удовлетворить стремление Украины получить членство в НАТО. Никто не сможет сказать, каким будет окончательное решение на саммите в Вильнюсе", – добавил он.

Столтенберг отметил, что сейчас НАТО сосредоточен на том, чтобы "обеспечить победу Украины как суверенного и независимого государства, потому что если Украина не победит, то нечего и обсуждать".

"Обретение членства (в НАТО) во время войны – этого на повестке дня нет. Вопрос – в том, что произойдет, когда война так или иначе завершится", – сказал он.

В то же время генсек Альянса указал, что именно во время полномасштабной войны Украина становится ближе к Альянсу, потому что перенимает западные доктрины и стандарты управления, а также переходит на западное вооружение.

Напомним, по итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.