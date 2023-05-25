Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз исключил возможность предоставления Украине членства в НАТО во время полномасштабной войны с Россией.
Об этом он заявил на Брюссельском форуме, организованном немецким Фондом Маршалла, сообщает "Европейская правда".
Генсек НАТО подчеркнул, что все члены Альянса согласны с будущим членством Украины, что было заявлено еще на саммите 2008 года в Бухаресте и с тех пор "повторялось не один раз".
Что касается пути вступления Украины в Альянс, признал Столтенберг, то "в НАТО по этому вопросу есть разные мнения, а единственный способ принятия решений в Альянсе – это консенсус".
В то же время генсек Альянса указал, что именно во время полномасштабной войны Украина становится ближе к Альянсу, потому что перенимает западные доктрины и стандарты управления, а также переходит на западное вооружение.
Напомним, по итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.