“Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, и аргумент — то, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и гарантировали нам безопасность. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы тот самый “зонтик”, который есть у других ядерных государств”, — сказал он.