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Сьогодні, 12:00

Західні партнери хочуть, щоби в Україні знизили мобілізаційний вік

Категорія: Новини / Політика

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона.

“Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны”, — сказал он.

Президент добавил, что Министерство обороны будет предлагать специальные контракты тем, кто хочет служить.

Также Зеленский снова коснулся слухов о создании Украиной ядерного оружия и назвал их “вбросом”. “Украина не собиралась создавать угрозу миру ядерным оружием”, — сказал президент.

При этом Зеленский заявил, что ядерное оружие могло бы защищать Украину.

“Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, и аргумент — то, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и гарантировали нам безопасность. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы тот самый “зонтик”, который есть у других ядерных государств”, — сказал он.

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