Венгрия заблокировала потенциальный план Европейского Союза о выпуске еврооблигаций для финансирования Украины. Об этом сообщает Politico.

Эту меру рассматривали как запасной план на случай, если не удастся найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования кредита в размере 165 млрд евро.

При этом отмечается, что Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС на саммите в этом месяце договорились о поддержке экономики Киева с помощью кредита на основе иммобилизованных резервов центрального банка России.





Источник