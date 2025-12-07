 
Угорщина заблокувала план ЄС щодо випуску єврооблігацій для підтримки України

Венгрия заблокировала потенциальный план Европейского Союза о выпуске еврооблигаций для финансирования Украины. Об этом сообщает Politico.

Эту меру рассматривали как запасной план на случай, если не удастся найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования кредита в размере 165 млрд евро.

При этом отмечается, что Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС на саммите в этом месяце договорились о поддержке экономики Киева с помощью кредита на основе иммобилизованных резервов центрального банка России.


