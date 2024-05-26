Евросоюз на протяжении нескольких месяцев обсуждал механизм, позволяющий использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине. Сумма, которую планировалось использовать, оценивается в €190 млрд. Предполагалось, что страны-участницы будут ежегодно выделять по €2 млрд на эти цели.

Однако Венгрия выступила против инициативы. Посол Венгрии заявил, что Будапешт не пойдет на уступки до начала выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.

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