Бельгия заблокировала предоставление Украине "репарационного кредита" на сумму 140 миллиардов евро, который планировалось профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили рассмотрение вопроса до декабря и разрушили надежды украинского правительства получить средства в начале 2026 года.

Источник: Financial Times

Дословно: "Лидеры 26 стран ЕС (Венгрия воздержалась) попросили Европейскую комиссию "как можно скорее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины", но формально не поддержали предоставление кредита под залог обездвиженных российских активов".

Детали: На саммите в Брюсселе предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ (около 190 миллиардов евро) для финансирования масштабного кредита Украине натолкнулось на сопротивление со стороны Бельгии. Поскольку подавляющее большинство этих активов хранится в центральном депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, Бельгия опасается стать главной мишенью для юридических исков и финансовых контрмер со стороны России.

"Мы приняли ключевое политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украины для покрытия ее потребностей в 2026 и 2027 годах", – заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта, отметив при этом наличие "технических вопросов", которые еще требуют решения.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране нужна абсолютная ясность относительно правовой основы такого шага и потенциальных рисков для евро, а также гарантии от других стран, что деньги могут быть возвращены при необходимости.

"Правовая основа – это не роскошь", – подчеркнул он.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что кредит "остается главным механизмом" поддержки Украины, несмотря на временную неудачу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, хоть и поддержал предоставление кредита, признал, что Бельгия подняла "некоторые очень серьезные вопросы", которые требуют решения.

Отсутствие решения ставит под угрозу планы финансирования оборонных и бюджетных потребностей Украины. Президент Владимир Зеленский, который присутствовал на саммите, отметил критическую важность получения финансирования именно в начале 2026 года.

"Нам нужны деньги в 2026 году, и лучше, чтобы они были в самом начале года, но я не знаю, возможно ли это", – сказал он.

Теперь лидеры ЕС планируют вернуться к этому вопросу на своем следующем саммите 18 декабря.

Справочно: Идея "репарационного кредита" заключается в том, чтобы не конфисковать замороженные активы РФ напрямую, что является юридически сложным процессом, а использовать их в качестве залога. Предполагается, что будущие доходы, которые генерируют эти активы (например, проценты), будут направлены на погашение кредита, предоставленного Украине уже сейчас. Это позволило бы Киеву получить значительную сумму средств на неотложные нужды, не дожидаясь завершения войны и полноценных репараций от России.

Предыстория:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз взял на себя обязательства оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года включительно и подтвердил политическую волю для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Как сообщала "Европейская правда", лидеры ЕС 23 октября утвердили выводы относительно Украины, в которых подтверждается приверженность Евросоюза обеспечению финансовых и военных потребностей Украины в 2026-27 годах: за документ проголосовали 26 государств ЕС из 27. Венгрия традиционно не поддержала подобный документ.

