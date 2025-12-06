Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило полные проверки 22 деклараций должностных лиц медико--социальных экспертных комиссий и установило признаки декларирования недостоверных сведений в 18 декларациях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"В 18 декларациях установлены признаки декларирования недостоверных сведений на более 148,9 млн грн и признаки незаконного обогащения в одной декларации на 16,4 млн грн, в правоохранительные органы направлено 17 обоснованных выводов", – говорится в сообщении.

В частности, приговором Виноградовского районного суда Закарпатской области признана виновной председатель Береговской районной МСЭК в совершении уголовного преступления.

Наложен штраф в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения и экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица сроком на год.

Чиновница скрыла от декларирования земельный участок, принадлежащий мужу на праве собственности, стоимостью более 9 млн грн.

В декларациях председателя Житомирской МСЭК № 2 за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на более 5 млн грн, в декларации за 2024 год – на более 5,2 млн грн.

"В частности, чиновница забыла задекларировать сведения о муже и его имуществе: три квартиры в Киеве, Житомире и Одесской области, два дома в Житомирской области (в одном из которых фактически проживала и сама чиновница), автомобили (Toyota Land Cruiser Prado 150, Volvo C30), его доходы и средства на банковских счетах", – говорится в сообщении.

По результатам проверки Национальная полиция Украины приобщила материалы проверок к материалам уголовного производства.

НАПК также пишет о председателе нейроофтальмологической МСЭК – врача- невропатолога "Областного центра медико- социальной экспертизы" Запорожского областного совета.

В декларации за 2024 год чиновница указала недостоверные сведения на более 2,9 млн грн, не указав, среди прочего, сведения об автомобиле HYUNDAI IX 35, которым пользовалась, полученный подарок в виде наличных на более 360 тыс грн, а также не подтвердила источники происхождения задекларированной наличности в размере 30 тыс. долл. США. Обоснованное заключение направлено в НПУ;

Врач-эксперт "Областного центра медико-социальной экспертизы" Харькова. В декларации за 2023 год декларантка указала недостоверные сведения на более 1,7 млн грн, не указав квартиру в Харькове, в которой фактически проживала, и средства на своих банковских счетах. Также не указала сведения о своих доходах, полученных на карточный счет от третьих лиц на сумму более 530 тыс. грн.

Обоснованное заключение направлено в НПУ.

"Сейчас продолжаются проверки еще двух деклараций, поданных работниками МСЭК", – отмечает НАПК.

В декабре 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон о реформировании МСЭК, которые заменили на экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица, напоминает НАПК.

Согласно закону члены экспертных команд стали декларантами, то есть лицами, на которых распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Напомним:

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по подозрению бывшей главы Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета, ее мужа и сына. Речь идет об экс-главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе.

У руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Также ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, фактически принадлежащих народному депутату Украины.

Ранее Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение суда первой инстанции, которым признаны необоснованными активы на почти 3,3 млн грн начальника Южно- Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы на более 5,3 млн грн, которыми пользуется семья бывшего руководителя одесской налоговой.

Источник